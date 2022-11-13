英超｜利物浦後衛追平英超一項紀錄　傳世界第8大富商欲收購紅軍

世界盃展開前最後一輪英超，利物浦在主場以3：1擊敗修咸頓，除了達雲紐尼斯（Darwin Nunez）個人獨取兩球外，交出兩次助攻的安德魯羅拔臣（Andrew Robertsohn）亦追平一項紀錄。

另外，英國《每日鏡報》指世界第8大富商欲收購利物浦，但需面對激烈競爭。



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利物浦在對修咸頓一戰，上半場分別由羅拔圖法明奴及達雲紐尼斯攻入一球，兩球均是來自安德魯羅拔臣的傳送，這使羅拔臣的英超助攻總數達到53次，追平了退役後衛、曾效力愛華頓14年的巴尼斯（Leighton Baines）保持的紀錄，並列成英超史上助攻數最多的後衛。

羅拔臣（右）追平了英超後衛助攻數紀錄，亦極有機會創造新紀錄。（Getty Images）

不過兩人達成同一助攻數的效率亦有分別，當中羅拔臣佔優，這名蘇格蘭後衛在2016/17球季隨侯城升上英超，17年暑假便轉會到利物浦，迄今為兩間球會在英超上陣共229場；相較之下，巴尼斯當時花了420場英超賽事，才達到同一助攻數字。

另外，英國《每日鏡報》指，在芬威體育集團（FSG）開始為利物浦尋找新投資者、甚至買家後，多個中東及美國財團都深感興趣，而最新「競爭者」有傳是印度富商安巴尼（Mukesh Ambani）。

安巴尼（前排左二）多年前曾在印度接待當時仍是王儲的英國國王查理斯三世（前排左三）。（Getty Images）

據《福布斯》推算，安巴尼的資產總值達到900億英鎊，在全球富豪榜名列第8位，本身是體育愛好者，在印度是板球超聯成立的推手之一、也擁有板球超聯球隊孟買印度人（Mumbai Indians）。然而，足球的受歡迎程度在印度已直逼板球，使安巴尼對紅軍深感興趣，《鏡報》指他已向利物浦問價，惟面對許多競爭對手，FSG亦已收到大量報價，安巴尼要突圍不是易事。