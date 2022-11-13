英超｜紐尼斯梅開二度助利物浦輕取修咸頓　熱刺苦戰逆轉列斯聯

世界盃前最後一輪聯賽，英超5場賽事同時舉行，利物浦與熱刺攜手贏波。



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利物浦主帥高普上月對曼城一仗領紅被逐，向英格蘭足總上訴不果，結果今仗被罰停賽，高普只能在看台遙距控制球隊。另外，今仗同樣是修咸頓新領隊鍾斯（Nathan Jones）首場領軍。

高普早前對曼城一仗領紅，今仗被罰停賽，只能在看台督師。（Getty Images）

利物浦今仗晏菲路主場出擊，前場由達雲紐尼斯﹑沙拿及法明奴合作攻堅。剛剛落選巴西大軍的法明奴，接應羅拔臣的罰球傳中，接近禁區邊背對龍門頭槌攻門，即使力度欠奉，幸好角度搭夠，開賽6分鐘攻破修咸頓大門。

查阿當斯接應罰球傳中頭槌建功。（Getty Images）

即使查阿當斯隨後擺脫雲迪積克，成功搶點頭槌建功，助「聖人」追成1：1平手。紅軍其後靠一次精彩的配合再取領先，哈維艾利洛禁區外交出恰到好處的傳送，落在紐尼斯面前，輕輕撞射即建功，這名烏拉圭箭頭完半場前再接應羅拔臣的地波傳中，42分鐘將比數改寫成3：1。兩軍下半場沒有改寫紀錄，紅軍再取3分。

達雲紐尼斯上半場梅開二度。（Getty Images）

麥迪臣傷出 戰世盃成疑

難得入選英格蘭大軍名單的占士麥迪臣（James Maddison），今仗助李斯特城在8分鐘射破韋斯咸大門，可惜他隨後傷出，上半場中段退下火線，離場時狀甚擔憂，未知會否影響他的世界盃旅途，李斯特城最終兩球淨勝韋斯咸。

占士麥迪臣戰至上半場中段因傷被調離場，狀甚擔憂。（Getty Images）

熱刺入球騷反勝列斯聯

熱刺主場迎戰列斯聯，有傷在身的孫興慜以一身時裝造型亮相。兩軍今仗合演入球騷，列斯聯的森馬維（Crysencio Summerville）10分鐘先開紀錄，哈利卡尼其後追平，洛迪高完半場前再建功，列斯聯半場領先2：1。

熱刺換邊初段由賓戴維斯遠射得手，追成2：2。洛迪高76分鐘梅開二度，熱刺又一次落後，幸好賓坦古亞挺身而出，兩分鐘連入兩球，結果熱刺以4：3反勝列斯聯。

賓坦古亞末段梅開二度，助熱刺反勝列斯聯。（Getty Images）

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