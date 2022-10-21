英超｜謝拉特難逃一劫 球迷願望成真 作客慘負後遭維拉解僱
撰文：趙子晉
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阿士東維拉今季戰績低迷，主帥謝拉特早已備受壓力，周四（20日）深夜作客富咸更淨吞3蛋，聯賽連續4場不勝。
不少隨隊的維拉球迷，在半場及完場時報以噓聲，並高呼謝拉特離隊，他們的訴求隨後實現，阿士東維拉公布即時解僱謝拉特。
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謝拉特（Steven Gerrard）擔任阿士東維拉領隊期間，在轉會市場大灑金錢，惟戰績不成正比，今季僅取2勝，只能在下游徘徊，早前已有聲音傳出，這名利物浦「神奇隊長」在維拉的日子已進入倒數。
維拉在今輪英超快車作客升班馬富咸，早段已經捱打，富咸多次攻勢甚有威脅，36分鐘由夏里遜列特（Harrison Reed）打破缺口。維拉中場杜格拉斯路爾斯下半場中段頭撼米祖域，球證奧利華翻查VAR後直接出示紅牌，場邊的謝拉特更添愁容。維拉頭頭碰着黑，馬迪卡殊在球隊10人應戰不久後即在禁區內犯手球，米祖域12碼操刀中鵠，泰朗明斯末段再「擺烏龍」，結果維拉3球淨負富咸。
謝拉特賽後十分憔悴，因為卡雲農舍球場噓聲四起，卻並非來自主場的富咸球迷，而是一班隨愛隊赴倫敦的維拉球迷，半場及完場後高呼「謝拉特離隊」，難怪謝拉特「頭耷耷」。
謝拉特出席賽後記者會時，坦言自己的帥位十分危險，同時理解球迷們的不滿，「我們的表現與理想相距甚遠，我明白球迷的不滿。老實說，我不享受球隊的現況，球隊正面對困境，我亦不會粉飾太平，球隊現時就是不夠好。」謝拉特明言自己是個鬥士，主動離開不是他的風格，他會奮鬥到最後一刻。
然而，維拉彷彿聽到球迷們的訴求，完場後不足1小時，隨即宣布與謝拉特結束合作關係，聲明中感激這名英格蘭名宿在這11個月的付出。
謝拉特成為今季第4名被炒的領隊，盛傳維拉有意找來普捷天奴及杜慈等名帥接掌。
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