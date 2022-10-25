英超︱艾馬利出任維拉領隊　謝拉特被炒僅4日獲前阿仙奴主帥接任

英超球隊阿士東維拉宣布，艾馬利（Unai Emery）將接替謝拉特擔當領隊一職。



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艾馬利終重返英超，成為下任維拉領隊。（Getty Images）

維拉周四晚作客富咸0：3大敗後，隨即辭退領隊謝拉特。早前盛傳的接任大熱、前熱刺主帥普捷天奴被指無意接任，維拉周日將目光轉移到西甲維拉利維教練艾馬利身上。

球會聲明指出：「阿士東維拉開心地宣布，艾馬利獲委任為球會新任主教練。」聲明大讚艾馬利往績強勁：「作為一位領軍超過900場的經驗豐富頂級教練，艾馬利曾執教阿仙奴，擁有英超領軍經驗，並成功帶領槍手晉身歐霸決賽。他在西維爾和巴黎聖日耳門均十分成功，2013至16年間在西維爾連續三屆贏得歐霸冠軍，繼而在法國捧走法甲和兩次法國盃、聯賽盃和法國超級盃。」

艾馬利目前正待工作證，並會在11月1日正式上任。50歲的艾馬利2020年起擔任維拉利爾教頭，領軍首季已獲黃潛贏得歐霸，繼而在翌季晉身歐聯四強，是現今歐洲最強主帥之一。去年11月新晉富豪球會紐卡素易帥時，艾馬利一度接近重返英超，惟他最終拒絕聘約，留在維拉利爾，然而黃潛一年後終留他不住，還是要尋找他的繼任人。

謝拉特被維拉辭退前，被球迷揶揄「你永遠不會再工作」（You'll Never Work Again）。（Getty Images）

維拉辭退謝拉特僅4天，便找來名帥接手，全因願意付錢。英國《每日郵報》指，維拉周一向維拉利爾付出530萬英鎊違約金，啟動黃潛主帥合約中的解約條款。據悉艾馬利同意與維拉簽約3年。

艾馬利在西班牙和法國執教紀錄出色，唯獨2018年5月至2019年11月在阿仙奴執教的18個月歷盡高低起伏，一直想重返英倫執教。

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謝拉特去年11月接任維拉領隊後，上季領軍取得英超第14位，成功助球隊護級，惟球會連續兩季在轉會市場大手擴軍未見效果，今季英超在謝拉特領軍下只取得2勝3和6負，未達球會預期，0：3不敵富咸一仗謝拉特更被維拉球迷喝倒采，將利物浦口號「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）改成「你永遠不會再工作」（You'll Never Work Again），揶揄這位紅軍一代名將。

諷刺的是，他被辭退後由看守領隊丹斯（Aaron Danks）領軍對賓福特的賽事，維拉14分鐘已領先3：0，最終4：0大勝一仗，多少反映球員對謝拉特的不滿。艾馬利等待批出工作證期間，料丹斯在周六對紐卡素一仗將再次領軍。