C朗拿度公開炮轟曼聯，震驚球壇，他表示曼聯背叛了他，直指教練坦赫格不尊重他，所以他也不會尊重對方。看看過去半年發生的事，究竟是誰不尊重誰？



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

C朗表示之前從未聽過蘭歷克的名字。（Getty Images）

《The Athletic》曾披露，上季曼聯暫代領隊蘭歷克建議，在上季冬季轉會窗清走C朗，他相信C朗不會為曼聯帶來長期的成功。蘭歷克透過多封電郵及短訊，要求足球總監梅圖及行政總裁李察阿諾特，考慮賣走C朗，並簽一名擅長逼搶的年輕當打前鋒為代替品，會有利曼聯下半季的表現及成績。然而，梅圖及阿諾特拒絕了蘭歷克的請求，不但沒有賣走C朗，也沒有在1月為蘭歷克簽入任何新球員。

如果你連教練都不是，怎樣能夠成為曼聯領疋？我從來未聽過他的名字。 C朗談到上季暫代領隊蘭歷克

上季尾，蘭歷克不獲留任曼聯領隊，而且在坦赫格落實接掌帥印後，蘭歷克連顧問也不做了。坦赫格未上任前已經表明希望C朗留隊，「他一直是球會非常重要的球員。C朗是一位巨星，這是來自他一直以來的表現，還有他的上進心。」在5月坦赫格履新的記者會上，他再表明對C朗的態度。被問到C朗在其麾下會否「有前景」，坦帥答「當然」。記者追問C朗對他的大軍有何裨益，坦赫格答得乾脆：「入球。」明顯地，坦赫格最初對C朗示好。

曼聯球星C朗拿度。（Getty Images）

經過一個月的蜜月期，在6月底，突然傳出C朗經理人文迪斯四出為C朗尋找下家，接洽拜仁慕尼黑，但拜仁不想引入一位地位凌駕球隊的球星，體育總監沙歷咸美錫明言拒絕；之後文迪斯接觸車路士，儘管新班主托德波里不反對，但遭時任領隊杜慈拒絕。包括《BBC》在內的英國傳媒當時指出，C朗希望今夏離隊，但曼聯不打算出售他。

是的，不僅是教練（坦赫格），還有球會中另外兩三個人。我感到被背叛。 C朗被問到曼聯高層是否試圖趕他離隊時回應

C朗世界盃前投震撼彈 斥重返曼聯後被背叛 強調需要重建

在坦赫格治下，C朗今季時常做後備。（Getty Images）

C朗原定在7月初歸隊復操，但他並沒有報到。英國傳媒報道，C朗以家庭理由向曼聯請假，球會接受他的解釋，但未知他何時歸隊。這位葡萄牙球星更缺席了曼聯的亞洲之行，當時曼聯發言人表示「C朗拿度並不在亞洲之行的大軍名單中，他需要更多時間處理家庭事務。C朗與曼聯仍然有一季合約，他是非賣品。」

在這段時間，報道指文迪斯繼續努力為C朗尋找新球會，包括巴黎聖日耳門、拿玻里、馬德里體育會，但這些有歐聯資格的球隊都一一拒絕接收C朗。直至7月底，曼聯完成海外季前熱身賽歸來，他終於從葡萄牙回曼市。對於傳媒的傳聞，他回應在球迷社交網站的留言表示：「這是不可能沒有一天不談論我，除非傳媒不想賺錢。他們很清楚，如果不講大話，就不能吸引人們的注意。繼續前進吧，總有一天你會收到正確的消息。」他還直指他重返士砵亭的傳聞是假新聞。

我不在乎，但大家應該要知道真相。 C朗再次被問到球會高層是否想趕他走時回應

在最後一場季前賽，曼聯主場對華歷簡奴，C朗正選上陣，沒有入球，半場被換走，而且在比賽踢到80分鐘左右，便離開奧脫福球場。坦赫格表示不能容忍提早離場的行為，但沒有對C朗作出實質處分。雖然C朗缺席了幾乎整個季前操練，但坦帥仍說：「我認為C朗能夠融入球隊的踢法，他是個頂級的球員，他過往多次證明自己。如今他才剛剛開季，需要時間提升至比賽狀態，外界經常以現時的表現作出評論，他和球隊也需要再次證明自己。」

C朗在歐霸盃對舒列夫建功。（Getty Images）

曼聯開季兩連敗，球會發言人重申C朗是非賣品，球會立場至今沒有任何改變。同時，有報道指文迪斯向多蒙特推薦C朗，但對方拒絕。坦赫格在對利物浦一戰大膽棄用C朗，取得勝仗。接着，C朗淪為英超替補，曼聯的聯賽成績漸見回升。坦赫格就在歐霸重用C朗，讓他長居正選，但C朗呈現老態，到9月中對舒列夫的比賽才靠12碼開齋。坦赫格當說：「C朗缺席季前熱身，當他重拾狀態時，我相信入球陸續有來。他是球隊計劃的一部分，他百分百投入，他與隊友之間開始建立默契，這是我樂見的事。」

C朗在曼市打吡坐足90分鐘，坦赫格表示因為尊重他所以沒有換他入替。（Getty Images）

在10初的曼市打吡戰，曼聯以3：6慘敗，C朗這場踢後備，並沒有入替。坦帥說：「他未獲派上陣感到不開心，但這並不是問題。重點應是他在陣時的情緒、是否開心，他當然想踢，不獲上陣時感到不是味兒很正常。當我們落後0：4、1：5、1：6，我出於尊重不派他落場，這跟將來或明年1月會發生的事沒有關係。我從不公開跟球員的對話，尤其是C朗拿度。我們都知到他鬥心多強，不能上場便會不高興。但我已說過，並再重複一次：他訓練得很好，心情很好，充滿幹勁並全情投入，這亦是我們預期之內。」

我不尊重他，因為他不尊重我。如果你不尊重我的話，我永遠不會尊重你。 C朗談到曼聯領隊坦赫格

英超｜C朗公開抨擊曼聯失民心 曼迷極不滿：24小時內解約

其後對愛華頓的英超，C朗後備入替建功，取得今季英超首個入球，幫助球隊贏波。眼見C朗交到功課，坦赫格亦給予回報，在之後一場對紐卡素安排他正選上陣，但他沒有入球，與「喜鵲」賽和0：0。在接下來對熱刺的聯賽，C朗退居後備，末段坦赫格打算換他上陣時，C朗拒絕領隊的命令，並提早離場。坦赫格賽後避談如何處理此事，翌日曼聯宣布下一場對車路士抽起C朗，外界估計這是對他的小懲大戒。C朗隨後透過社交網站發文，即使沒有對提早離場的行為致歉，但他承認一時衝動，而對新一代立下壞榜樣。

C朗在對熱刺一戰拒絕後備落場。（Getty Images）

被球會內部罰停賽一場後，C朗在之後的歐霸復出打正選，還有入球，並繼續在英超對韋斯咸、歐霸對皇家蘇斯達擔正。到11月初對阿士東維拉的聯賽，他更加戴上隊長臂章上陣，令外界以為之前的風波已經告一段落。結果，他稱病告假，沒有隨隊出戰富咸。當球隊仍在慶祝2：1絕殺富咸時，C朗炮轟曼聯的報道就在《太陽報》出街了！

C朗的專訪出街，表示曼聯背叛了他。（《太陽報》截圖）

C朗認為坦赫格不尊重他，但他有沒有珍惜過坦赫格給他的機會？

C朗在季前集訓請假，不留歸期，曼聯及坦赫格都容忍他，說盡好話。儘管全部媒體都報道他四出找尋下家，但曼聯的態度從沒改變，希望他留隊，最想趕他走的蘭歷克也早就黯然離開。當他回來後，首場季前賽即提早離場，違反紀律，坦赫格也容忍了他。

C朗今季踢正選的比賽，大多表現平庸。（Getty Images）

雖然C朗缺席了整個季前操練，但第二場聯賽即獲正選重任，結果球隊以0：4慘敗賓福特腳下。坦赫格調整陣容，收起C朗，結果曼聯錄得4連勝，包括擊敗利物浦；到C朗踢正選的歐霸，則負於皇家蘇斯達。坦赫格的態度很清晰，他一直希望C朗可以慢慢融入其體系，就像卡斯米路最初長坐冷板到現在場場擔正。就算C朗踢得多麼差，總之坦赫格都會安排他踢歐霸盃正選，讓他有足夠機會寓賽於操。若果C朗踢得好、入到波，坦赫格就會在英超給他機會。

對熱刺一仗，C朗拒絕後備上陣，這是任何球隊都不容許的錯誤行為，坦赫格對他的處分真的不重，已經相當給面子，只是停賽一場，而且罰過就算，之後沒有再懷恨在心。當C朗「解凍」後，坦赫格是連續4場安排他踢正選的，最後對維拉的聯賽更讓他做隊長。這樣還不尊重嗎？

C朗這次訪問明顯跟曼聯決裂。（Getty Images）

原本C朗風波很可能成為坦赫格的危機，但很有趣的是，每逢C朗不高興、不披甲的比賽，坦赫格的曼聯大多踢得好甚至贏波；相反，C朗擔正的比賽很多時踢得差甚至輸波。例如對熱刺那場C朗拒絕後備上陣，曼聯贏2：0，之後罰C朗停賽的那場賽和車路士1：1；C朗做隊長對維拉輸1：3，接下來聯賽盃收起C朗即贏維拉4：2，到剛剛這場C朗請病假，曼聯以2：1絕殺富咸。

C朗一再「扭計」，並沒有證明到自己的不可或缺，反而突顯了他的不濟，還有不可一世的態度。客觀的賽果一次又一次證明，坦赫格做得對。每次C朗的「扭計」更穩固了坦赫格的權威。真的不知向來自視甚高的C朗，怎樣面對這些來自現實的嘲諷？

這個訪問出街後，C朗恐怕難續留曼聯。（Getty Images）

我想給曼聯最好的，所以我上季才回歸，這一點球迷應該清楚。不過，球隊內部有太多問題，引致我們無法與曼城﹑利物浦，甚至阿仙奴般走到前列，我認為這並非偶然。球隊需要重建才能迎來成功，如果他們決定由我開始，我不介意，這不是問題。 C朗表示不介意為曼聯重建而離隊

這次的訪問，或者是他的發洩，但肯定是他跟曼聯的決裂書。世界盃後，他很難再回到曼聯面對坦赫格及一眾隊友。坦赫格及曼聯一直努力與C朗保持友好關係，又幫他慶祝球會700球，邀請了費格遜為他頒獎。C朗就一次又一次撕破面皮，今次更是決絕到底，難以挽回，令那些對他還有一絲尊重的曼聯球迷心碎。

也許這是C朗逼曼聯的手段，去獲取他想要的結果。可能他想與曼聯無條件解約，可能他想曼聯包薪外借他出去，但前提是，憑如今C朗的能力及態度，有哪支他看得上的球會願意接收？誰不擔心會成為第二支曼聯？