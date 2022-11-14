英超｜C朗公開抨擊曼聯失民心 曼迷極不滿：24小時內解約
撰文：趙子晉
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C朗拿度在卡塔爾世界盃前投下震撼彈，受訪時直斥曼聯，更指被球會背叛，似乎離開奧脫福的日子都不遠矣。訪問一出，不少「曼迷」對C朗的言論感不滿，並呼籲紅魔鬼與他解約。
據英國《天空體育》了解，坦赫格與曼聯眾將對C朗言論表示極度失望。
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曼聯絕殺富咸後，焦點卻不是落在入球功臣加拿祖身上，而是今仗不在大軍名單中的C朗拿度，事關英國《太陽報》公開C朗早前受訪的內容，這名37歲的老大哥直言回歸曼聯後被背叛，同時直指不獲主帥坦赫格尊重。單看內容，與曼聯擘面無異，再度離開奧脫福只是時間問題。
C朗拿度未被列入大軍名單，訪問又正好在完場後發布，似乎一切也是計算在內。根據英國《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol了解，坦赫格與麾下準備返回曼徹斯特時得知消息，他們對C朗的言論大失所望，而C朗如此公開批評球會，管理層與眾將皆不理解C朗為何這樣說，因為全隊上下也十分尊重C朗，即使在提早離場風波後。
C朗在世界盃前夕提供重大「花生」，作為「花生友」的加歷查必定要參一腳。這名利物浦名宿兼名嘴透過社交網站談及此事，引述C朗對坦赫格的「不尊重論」，以C朗的行為諷刺對方才是「零尊」的一方，並強調有99%的「曼迷」也站在坦赫格的一方，就知道C朗處理此事的手法有多差。加歷查其後再「補一刀」，笑指支持C朗的1%，就是里奧費迪南﹑堅尼及艾拉，果然是「抽水抽到盡」。
C朗在曼聯一直有光環，不過這訪問一出後，似乎光環已掉下來，就算曼聯球迷認同C朗大部分的說法，卻不認同這種處理手法。有網民直言，C朗這種做法也不見得對坦帥有多尊重，儘管球隊內部有問題，也不需要公開張揚。更有激進網民呼籲曼聯，在24小時內與C朗解約，為這一場鬧劇畫上句號。
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