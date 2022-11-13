英超︱C朗已踢畢曼聯最後一仗？　因病對富咸再避戰　1月鐵定離隊

撰文：吳慕兒
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C朗拿度周中因病錯過聯賽盃4：2擊敗阿士東維拉一仗，他周六缺席球隊操練，周日作客富咸一戰，他並未隨隊出征，錯過這場曼聯在世界盃決賽周前最後一戰。
如此一來，他可能已踢畢在曼聯的最後一戰。

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C朗已為曼聯踢畢最後一仗？（Getty Images）

C朗不會在曼聯作客富咸一仗上陣，曼聯周中聯賽盃主場4：2勝維拉，領隊坦赫格稱C朗因病缺陣。他似乎未能及時康復，周六操練倦勤，之後亦未隨隊出發到倫敦，最終他的名字果然沒有出現在曼聯對富咸一仗名單之上。

英國傳媒指出，1月轉會窗重開後，坦赫格將正式批准C朗離隊，去年夏天他曾不願出售對方，經過半季合作，完全改變他對C朗的看法。C朗上季重返曼聯，攻入18球之下，球隊聯賽只排第六，錯過歐聯席位之餘，錦標亦掛零，令葡萄牙天王急欲離隊。不知是他人工太高還是年事已高，竟然沒有豪門球隊願意接收，尷尬留隊後英超聯賽後備居多，多少令他更加不願留在曼徹斯特。

無論是曼聯或是C朗本人，均希望他在世界盃有好表現，在他帶領葡萄牙後重獲豪門球會注意，讓彼此得到各行各路機會。由世界盃之後到轉會窗明年1月重開之時，曼聯只有3場比賽。

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曼聯世界盃後至轉會窗重開前比賽：
12月20日／聯賽盃／主場 對 般尼
12月28日／聯賽／主場 對 森林
12月31日／聯賽／作客 對狼隊

對富咸一戰，C朗不在大軍名單。（曼聯Twitter）

C朗對上一次為曼聯上陣，是上周日作客1：3不敵阿士東維拉一戰，那是他在坦赫格麾下首次戴上隊長臂章，會不會同時是最後一次，甚至是紅魔告別戰？

就連C朗曼聯前隊友加利尼維利亦認為，C朗會在1月找新東家，「數星期前我已在說，希望1月他可以離隊已成為事實。無論是C朗拿度還是曼聯本身，都應該確保一切看來不錯，不會看來一團糟。我希望能如此，他上陣時就是隊長，雙方能好來好去，然後他在1月離隊。」

如果葡萄牙巨星成功找到新球會，世界盃後、轉會窗重開前的3場比賽，C朗未必會再次為曼聯上陣，以免影響轉會。換言之，對維拉的英超敗仗已成為C朗在紅魔的告別戰。

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