C朗轟曼聯背叛｜朗尼勸他專心聽話也被批　「妒忌論」句句有骨

C朗拿度及朗尼是昔日曼聯鋒線的好拍檔，但近來兩人的言論針鋒相對，句句有骨。朗尼近日批評C朗，指這位葡萄牙球星由季初至今的所作所為都令人難以接受。C朗在最新的專訪中反擊，表示朗尼妒忌他仍然踢到高水平的比賽。



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C朗及朗尼以前做過曼聯隊友。（Getty Images）

很多曼聯的前隊友一直對C朗客客氣氣，堅尼、艾拉、里奧費迪南等以前都會為他說話，唯獨朗尼評論C朗時，總不會「就住就住」。日前朗尼接受訪問，被問到有C朗在陣的曼聯是否更強時，這位曼聯歷史神射手坦言：「我不認同。」

朗尼直斥C朗今季的表現及態度，他說：「我認為他由開季至今的所作所為，對曼聯都是難以接受。我見到堅尼有維護他，但堅尼不會接受這樣的行為的。堅尼一定不能接受。曼聯現在嘗試重建，不應被這些風波分心。」

C朗今季表現備受批評。（Getty Images）

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目前執教華盛頓聯隊的朗尼，希望C朗聽從教練的說話：「對C朗而言，請集中精神，努力工作，保持最好的準備，等待領隊需要你的時候。如果他肯這樣做，他會是資產。如果他沒有這樣做，就只會不受歡迎。」

對於朗尼這番批評，C朗說：「我不明白為何他要這樣狠地批評我，或者因為他的球員生涯已經完結，而我仍然在踢高水平的足球。」兩人同樣37歲，朗尼在去年正式退役，專心教波。

C朗續說：「我並不想說，我現在看起來比他優秀，但這是事實……」從C朗的說法，他似乎認為朗尼出於妒忌才批評他。

朗尼已經掛靴，專心做教練。（Getty Images）

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「妒忌論」再一次成為C朗反擊朗尼的武器。

在今年4月，朗尼上《天空體育》的節目時評論曼聯邀C朗回歸是否一個正確的決定，當時朗尼說：「在這個時候，不是。他有入波，在季初的歐聯入到重要的入球。他還對熱刺大演帽子戲法。不過，如果你為球會的未來着想，你一定要用年輕及充滿飢渴的球員，幫曼聯在這兩三年內提升。C朗已經不是廿多歲的球員，這就是現在發生的事，也是足球的定律。他的確對球門有威脅，但在其他方面，曼聯需要更多年輕及充滿飢渴的球員。」

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幾個月前，朗尼上節目大談對舊東家看法，其後把與加歷查的照片上載到IG。（Instagram）

之後，C朗在朗尼的社交網站上留言，一句「兩個妒忌的人」吸引逾20萬網民讚好。（Instagram）

朗尼之後在社交網站分享他跟加歷查做節目的相片，C朗在下面留言：「兩個妒忌的人。」對於C朗的回應，朗尼回答記者說：「在地球上，沒有一個足球員不妒忌C朗。看看他的球員生涯，他贏過的獎盃，他賺到的金錢……六塊腹肌、身材，我覺得每個人球員都會妒忌C朗，除了美斯之外。」回應中特別提起C朗最在意的宿敵美斯，朗尼暗示C朗不如美斯。

C朗及朗尼由2004年起於曼聯做隊友，在鋒線上合作無間，一起贏得歐聯冠軍，直至C朗在2009年轉投皇家馬德里。不過，兩人早有嫌隙，在2006年世界盃，英葡大戰，他們各位其主，朗尼侵犯卡華奴後，C朗慫恿球證趕朗尼出場，最後朗尼被罰紅牌。C朗那時表示害怕回曼徹斯特，但聲稱朗尼肯與他冰釋前嫌。