世界盃2022｜神射手數據分析　阿根廷擁大炒基因兼遇極級魚腩

年一度世界盃雲集全球鋒將，施展渾身解數。每屆焦點之一，包括代表神射手的金靴獎花落誰家。

翻查近屆金靴獎得主的表現，較多在分組賽時間確立優勢。分組有劣績斑斑的魚腩部隊，擁有「大炒基因」的強隊，當家箭頭極可能是下一個金靴得主。



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哈利卡尼去屆靠分組賽頻頻數糊，一早領先。（Getty Images）

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）去屆射入6球，勇奪金靴，合乎近屆水平。近屆世界盃金靴得主， 絕大部分以6球奪獎，2006年及10年更低見5球。過去40年，只有2002年的朗拿度超越「基本」，射入8球，該屆的銀靴獎由高路斯及李華度平分，亦各自射入5球。

分組賽雲集各大洲球隊，水平高低立見，想做神射手便要把握。近6屆神射手中，只有兩屆在淘汰賽階段才發力。其餘4屆神射手，分組賽的入球量至少跟淘汰賽相同。卡尼去屆在分組賽入5球，其中對首度亮相決賽周的巴拿馬便演出帽子戲法，包括兩球12碼。擔當12碼劊子手，當然有助爭奪神射手，卡尼去屆一半入球來自12碼。

沙特阿拉伯在世界盃經常吞大敗，2002年對德國淨吞8蛋。（Getty Images）

分組賽形勢大為影響神射手行情，C組各大射手們看見沙特阿拉伯，應會「流口水」。點算1998年起，每屆有球隊攻入至少4球的「大手交易」，沙特可算傳統魚腩，共4次大敗兼全數「捧蛋」。而且，沙特近4次參戰決賽周，都各有一仗大敗。其次韓國有3次，不過最近兩次在10（1：4負阿根廷）及14年（2：4負阿爾及利亞）都有力破蛋，上屆分組賽兩敗只負一球，最後更爆冷擊敗德國。

拿達路馬天尼斯極可能為阿根廷箭頭，或許被從後策動的美斯，更有機會數糊。（Getty Images）

至於擁有「大炒基因」的強隊，不外乎是熱門。德國在近6屆曾7度射入4球以上，往往殺得性起，02年大炒沙特阿拉伯8蛋，以及14年準決賽7：1屠殺巴西成為經典。巴西一向華麗，5度參與大手交易，但留意大部分都在「3R」年代出現，最近一次已在14年分組賽4：1大破喀麥隆。

德國近屆多次血洗對手，14年準決賽單用上半場便毀掉巴西。（Getty Images）

沙特身處C組，同組包括阿根廷、墨西哥及波蘭。阿根廷被視為本屆賽事大熱，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）料為正選箭頭，料有相當供應。阿根廷近屆亦3次在賽事中入4球。波蘭陣中雖有「射手王」利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），但球隊在大賽表現欠穩定，出線機會「一半半」。

「射手王」利雲面對魚腩部隊，問題能否得到充足供應。（Getty Images）

而法國身處D組，同組以丹麥實力稍為接近，突尼西亞近屆世界盃對歐洲球隊大多落敗，澳洲實力又平平，難怪麥巴比與賓施馬都被視為金靴熱門。

四年過去，麥巴比的表現有進無退，法國又抽到好籤，將是神射手大熱門。（Getty Images）

尼馬領銜的巴西不乏前線新星，剛巧在Ｅ組再遇兩支上屆同組球隊瑞士及塞爾維亞。巴西上屆和瑞士1：1，然後2：0擊敗塞爾維亞，都未見大勝。德國陣容大為革新，預料以夏維斯（Kai Havertz）、利萊辛尼（Leroy Sane）等掛組，惟身處E組有實力相當的西班牙，現時最佳門將之一基羅拿華斯（Keylor Navas）又為哥斯達黎加把關，都不利爭奪。

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