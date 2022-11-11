世界盃2022｜波蘭26人大軍球員名單　利雲度夫斯基撐起鋒線

世界盃C組的波蘭昨日公布26人球員大軍名單，34歲隊長羅拔利雲度夫斯基領銜鋒線，與米利克及比亞迪克攻堅。中場有經驗豐富的基祖華克及哥錫基，防線上就有阿士東維拉孖寶碧拿歷克及馬迪卡殊，施捷斯尼會把守最後一關。



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波蘭被列入C組，同組對手有阿根廷、墨西哥及沙特阿拉伯。（Getty Images）

波蘭在C組，首場分組賽會鬥墨西哥，之後對沙特阿拉伯，最後一場分組賽硬撼阿根廷。這是波蘭自千禧年後第4次打入世界盃決賽周，之前3次都在分組賽出局。他們的歷史最佳成績是季軍，在1974年及1982年贏得。另外，在去年的歐國盃，他們在分組賽出局。

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波蘭26人大軍名單：

門將：施捷斯尼（Wojciech Szczęsny/祖雲達斯）、史高盧比斯基（Łukasz Skorupski/博洛尼亞）、達高禾斯基（Bartłomiej Drągowski/史柏斯亞）



後衛：基歷克（Kamil Glik/賓尼雲圖）、比列薩尼斯基（Bartosz Bereszyński/森多利亞）、碧拿歷克（Jan Bednarek/阿士東維拉）、積捷斯卓克（Artur Jędrzejczyk/歷基亞）、馬迪卡殊（Matty Cash/阿士東維拉）、薩勒斯基（Nicola Zalewski/羅馬）、羅拔甘尼（Robert Gumny/奧格斯堡）、基域諾（Jakub Kiwior/史柏斯亞）、維特斯加（Mateusz Wieteska/克萊蒙特）



中場：基祖華克（Grzegorz Krychowiak/艾沙比）、哥錫基（Kamil Grosicki/沙斯辛）、施連斯基（Piotr Zieliński/拿玻里）、比森法蘭高斯基（Przemysław Frankowski/朗斯）、施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymański/飛燕諾）、達米安施曼斯基（Damian Szymański/AEK雅典）、蘇亞高禾斯基（Szymon Żurkowski/費倫天拿）、基斯甸比歷（Krystian Bielik/伯明翰）、卡明斯基（Jakub Kamiński/禾夫斯堡）、史高拉斯（Michał Skóraś/列治普斯納）



前鋒：羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski/巴塞隆拿）、米利克（Arkadiusz Milik/祖雲達斯）、比亞迪克（Krzysztof Piątek/沙蘭歷坦拿）、卡路施維達斯基（Karol Świderski/夏洛特FC）

