世界盃2022｜西班牙名單出爐　布斯基斯成四朝元老　艾簡達拿落選

2010年世界盃冠軍西班牙今日（11日）公布世界盃大軍名單，一眾年輕新星首次代表國家出戰世界盃，球隊的「老大哥」布斯基斯（Sergio Busquets）將第4度代表西班牙出戰世界盃，而利物浦中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）意外落選。



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西班牙宣布其世界盃大軍名單。（Getty Images）

門將：

烏尼西蒙（Unai Simon）（畢爾包）

羅拔山齊士（Robert Sanchez）（白禮頓）

大衛拉耶（David Raya）（賓福特）



後衛：

丹尼爾卡華積（Daniel Carvajal）（皇家馬德里）

艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）（車路士）

柏奧托利斯（Pau Torres）（維拉利爾）

曉高古拉蒙（Hugo Guillamon）（華倫西亞）

拿樸迪（Aymeric Laporte）（曼城）

佐迪艾巴（Jordi Alba）（巴塞隆拿）

艾利加西亞（Eric Garcia）（巴塞隆拿）

荷西加耶（Jose Luis Gaya）（華倫西亞）



中場：

布斯基斯（Sergio Busquets）（巴塞隆拿）

洛迪卡斯簡迪（Rodri）（曼城）

加維（Pablo Gavi）（巴塞隆拿）

卡路士蘇拿（Carlos Soler）（巴黎聖日耳門）

馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）（馬德里體育會）

柏迪（Pedri）（巴塞隆拿）

佐治高基（Koke）（馬德里體育會）



前鋒：

費倫托利斯（Ferran Torres）（巴塞隆拿）

尼高威廉斯（Nico Williams）（畢爾包）

耶利米賓奴（Yeremi Pino）（維拉利爾）

艾華路莫拉達（Álvaro Morata）（馬德里體育會）

馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）（皇家馬德里）

安素法迪（Ansu Fati）（巴塞隆拿）

沙拉比亞（Pablo Sarabia）（巴黎聖日耳門）

丹尼爾奧莫（Dani Olmo）（RB萊比錫）



西班牙上屆在十六強爆冷不敵主辦國俄羅斯，今屆捲土重來，然而上屆主力如大衛施華、沙治奧拉莫斯、迪亞高哥斯達等未再入選，取而代之的是柏迪、尼高威廉斯、法迪與加維這些年輕新星。

布斯基斯將第四度代表西班牙出戰世界盃。（Getty Images）

現時球隊最老資歷的當數防守中場布斯基斯，他是隊內唯一「四朝元老」，亦是2010年世界盃冠軍隊中，唯一仍然入選的成員。



落選球員方面有提亞高艾簡達拿，該利物浦中場雖有出戰上屆世界盃及去年的歐國盃決賽周，惟做後備居多，去年在歐國盃4次落場都是後備上陣，西班牙新人輩出之下終遭淘汰。

堤亞高艾簡達拿意外落選今次世界盃名單。（Getty Images）