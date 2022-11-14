曼聯發聲明回應C朗訪問內容　專注於為下半季做好準備｜英超

曼聯球星C朗拿度接受著名主持摩根（Piers Morgan）的訪問，炮轟曼聯背叛了他，批評領隊坦赫格不尊重他。曼聯今日（14日）發聲明表示，留意到C朗接受媒體訪問，會待完整的訪問全部公開後才再作回應。



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曼聯就C朗炮轟球會一事發簡短的聲明：「曼聯留意到媒體上有關C朗接受訪問的報道。球會將在事件全面公開後對此事作出回應。我們目前仍然專注於為下半球季做好準備，並繼續維持目前在球員、主帥、教練組和球迷之間的良好士氣、信念以及團結。」

C朗接受摩根訪問，英國《太陽報》今日率先披露了部分內容，節目會在周三及周四晚分開兩集播出。了解C朗的訪問內容：C朗世界盃前投震撼彈 斥重返曼聯後被背叛 強調需要重建