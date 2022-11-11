世界盃2022｜塞內加爾公布球員名單 教練解釋文尼帶傷入選原因
撰文：顏銘輝
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塞十4內內加爾今日（11日）公布世界盃26人大軍名單，日前在德甲受傷的沙迪奧文尼帶傷入選。教練施斯希望文尼在兩三個星期內傷勢好轉，能夠在較後階段的比賽復出。塞內加爾陣中還有其他為人熟悉的球星，例如車路士的艾度亞文迪及高列巴尼。
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施斯說：「我傾向保留他在陣容當中。在2022非國盃前，我們在伊斯美拿沙亞身上都遇過類似的情況，我們當時處理得好好。沙迪奧是我們非常關鍵的球員，所以他繼續按進度治療十分重要。希望他可以在兩三個星期內好轉。」
文尼在周中代表拜仁對雲達不來梅時受傷，退下火線。如果這位應屆非洲足球先生可以在兩周傷癒，就可以在第二場分組賽復出；若果他要養傷三周的話，就勉強趕及最後一場分組賽。
塞內加爾被編入A組，首場比賽會對荷蘭，之後鬥主辦國卡塔爾，最後一場對厄瓜多爾。
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塞內加爾在分組賽有什麼對手？
塞內加爾被編入A組，首場比賽會對荷蘭，之後鬥主辦國卡塔爾，最後一場對厄瓜多爾
塞內加爾有什麼主將？
沙迪奧文尼、高列巴尼、艾度亞文迪