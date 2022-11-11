世界盃2022｜塞內加爾公布球員名單　教練解釋文尼帶傷入選原因

塞十4內內加爾今日（11日）公布世界盃26人大軍名單，日前在德甲受傷的沙迪奧文尼帶傷入選。教練施斯希望文尼在兩三個星期內傷勢好轉，能夠在較後階段的比賽復出。塞內加爾陣中還有其他為人熟悉的球星，例如車路士的艾度亞文迪及高列巴尼。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

塞內加爾公布的世界盃26人大軍名單。（Twitter）

施斯說：「我傾向保留他在陣容當中。在2022非國盃前，我們在伊斯美拿沙亞身上都遇過類似的情況，我們當時處理得好好。沙迪奧是我們非常關鍵的球員，所以他繼續按進度治療十分重要。希望他可以在兩三個星期內好轉。」

文尼在周中代表拜仁對雲達不來梅時受傷，退下火線。如果這位應屆非洲足球先生可以在兩周傷癒，就可以在第二場分組賽復出；若果他要養傷三周的話，就勉強趕及最後一場分組賽。

塞內加爾被編入A組，首場比賽會對荷蘭，之後鬥主辦國卡塔爾，最後一場對厄瓜多爾。