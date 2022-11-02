厄瓜多爾2022世界盃｜陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

南美球隊厄瓜多爾繼2014年巴西世界盃後，再度晉級世界盃決賽周，今年被分配至A組，首場比賽本時時間11月20日深夜12時揭幕戰遇上主辦國卡塔爾。



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厄瓜多爾繼2014年後，再次參加世界盃。（Getty Images）

現時世界排名：第44

世界盃最佳成績：16強（一次）

世界盃外圍賽表現

厄瓜多爾在外圍賽時，曾在主場以1：1守和巴西與阿根廷，亦曾以4：2擊敗烏拉圭，以及兩度擊敗哥倫比亞，最終在18場比賽內錄得7勝5和6負取得26分，以2分之差力壓秘魯取得分組第四，直接晉級世界盃決賽周。

厄瓜多爾A組分組賽賽程（香港時間）

11月20日（星期日） 深夜12時 厄瓜多爾對卡塔爾 （ViuTV免費直播）

11月25日（星期五） 深夜12時 厄瓜多爾對荷蘭

11月29日（星期二） 晚上11時 厄瓜多爾對塞內加爾

焦點球員：

摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）效力球會：英超白禮頓

摩西斯卡些度（黃衣）。（Getty Images）