荷蘭2022世界盃｜橙衣軍團陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

歐洲強隊荷蘭上屆爆冷未能打入決賽周，今屆終於強勢回歸，更成為A組出線熱門，首場比賽將迎戰非洲球隊塞內加爾。



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荷蘭缺席上季世界盃後，今季捲土重來。（Getty Images）

現時世界排名：第8

世界盃外圍賽表現

荷蘭在外圍賽時屬於歐洲區的G組，自首場以2：4不敵土耳其後未嘗一敗，包括在次回合主場對土耳其時，以6：1大破對手，10場比賽共錄得7勝2和1負，以23分成為小組首名，直接晉級世界盃正賽。

荷蘭近況：

荷蘭在今年6月起舉行的歐國聯取得5勝1和的佳績，包括曾以4：1與1：0兩度擊敗強隊比利時，以小組首名身份晉級4強。

荷蘭在6月開始的歐國聯表現出色，取得5勝1和首名晉級。（Getty Image）

世界盃最佳成績：亞軍（三次）

荷蘭在1974年與1978年連續兩屆獲得亞軍，而近期分別在2010年與2014年的世界盃，取得第二與第三名，上屆世界盃則爆冷未能殺入正賽。

荷蘭在2010年不敵西班牙，取得亞軍。（Getty Images）

球隊主教練：雲高爾

現年71歲的老牌荷蘭名帥雲高爾，在2021年起接替法蘭迪保亞，第三度接掌荷蘭，他亦是2014年時荷蘭奪得世界盃季軍的主教練，並曾執掌歐洲豪門如巴塞隆拿、曼聯與拜仁慕尼黑等球會，經驗毋庸置疑。雖然他今年透露自己患上前列腺癌，但仍堅持帶領祖國荷蘭出戰今屆世界盃。

領隊雲高爾雖然患癌，然而仍堅持帶隊出戰世界盃。（Getty Images）

焦點球星：

效力英超球會的中堅雲迪積克（Virgil Van Dijk），在19/20球季為利物浦贏得隊史首座英超冠軍，是球隊當屆主要功臣之一。然而他近期狀態有所下滑。若雲迪積克能重拾巔峰水平，將令荷蘭後防更穩固。

效力英超利物浦的雲迪積克。（Getty Images）

出線形勢：

雖然荷蘭整體星味與其他豪強相比略為黯淡，然而在A組仍是難逢敵手，出線不成問題。

荷蘭A組分組賽賽程（香港時間）

11月21日（星期一） 深夜12時 荷蘭對塞內加爾

11月25日（星期五） 深夜12時 荷蘭對厄瓜多爾

11月29日（星期二） 晚上11時 荷蘭對卡塔爾