輪椅劍擊世界盃｜港隊匈牙利站旗開得勝 余翠怡女子重劍奪金
撰文：黎建明
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港隊周四（17日）出戰IWAS輪椅世界盃匈牙利站，其中「輪椅劍后」余翠怡在女子A級重劍個人賽中勇奪金牌。
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作為8號種子的余翠怡直入賽事十六強，並以15：11擊敗烏克蘭選手Nataliia Mandryk，隨後再在八強以15：13險勝韓國選手Kwon Hyo Kyeong，晉級四強。
余翠怡其後在四強比賽中遇上賽事頭號種子的匈牙利選手Amarilla Veres，並以15：8擊敗對手晉身決賽。余翠怡在決賽再接再厲，以15：12擊敗三號種子波蘭劍手Marta Fidrych，勇奪金牌。
其他港將方面，鍾婉萍與湯雅婷出戰女子B級重劍個人賽，鍾婉萍排第20位，湯雅婷則排第24位。此外，港隊亦有鄺遠興出戰男子A級重劍個人賽，最終排41位。
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