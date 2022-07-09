輪椅劍擊｜余翠怡華沙站再添獎牌 女子花劍憾負匈牙利劍手摘銀
撰文：趙子晉
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「輪椅劍后」余翠怡轉戰強項女子花劍，以頭號種子身份晉級淘汰賽，其後過關斬將，殺入決賽，可惜3分不敵匈牙利劍手，屈居亞軍，繼早前的女子佩劍後再添一面銀牌。
余翠怡日前在輪椅劍擊世界盃華沙站，出戰非主項女子A級佩劍，先摘一銅。這名「輪椅劍后」轉戰強項女子花劍，小組賽全勝並只失5劍，以頭號種子身份強勢晉身淘汰賽。
余翠怡輪空直入16強，先輕取日本劍手，其後再大勝土耳其劍手15：1，穩奪獎牌，4強戰再下一城淘汰西班牙劍手，與匈牙利劍手Eva Andrea Hajmasi爭冠軍，可惜以12：15惜敗，與冠軍擦身而過，仍然為港隊摘下一面銀牌。范佩珊與林嘉雯則分別在8強及16強止步。
至於女子B級花劍方面，港將鍾婉萍以3號種子晉級，惟8強不敵日本劍手，與獎牌僅一步之遙；湯雅婷則16強止步。
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