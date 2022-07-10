輪椅劍擊｜余翠怡世界盃華沙站奪第三面獎牌 女子重劍勇奪銅牌
撰文：高詩琦
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輪椅劍擊港將余翠怡出戰世界盃波蘭站，已先後在同一站奪得個人賽女子花劍銀牌及佩劍銅牌的她，周六（9日）再添一面獎牌。
余翠怡周六在女子重劍個人賽外圍賽的小組全勝出線，她在淘汰賽首圈輪空，次圈碰頭的，是在首圈淘汰波蘭劍手Renata Burdon的港隊隊友范珮珊，余翠怡以15：11力克對手，到8強再以6：4擊敗法國劍手Brianna Vide。
殺入4強，余翠怡已篤定會再獲一面獎牌，她雖在這階段不敵波蘭的Marta Fidrych，無緣爭金，但仍然獲得銅牌，成為自己在同一站的第3面獎牌，戰績驕人。港隊今日會再戰女子重劍團體賽，由余翠怡、湯雅婷、范珮珊和鍾婉萍合力出戰。
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