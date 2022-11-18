英超｜C朗爆炸性訪問足本曝光　揭露不尊重坦赫格的原因

C朗拿度與英國名嘴摩根的訪問下半部分曝光，「花生指數」似乎不如上半部，此節重點必定是與主帥坦赫格的關係，談及對熱刺一仗拒絕入替，C朗直斥坦帥雙重標準。



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C朗拿度與摩根（Piers Morgan）爆炸性訪問，近日為國際球壇帶來不少話題，下半部終於見街，這部分的重點當然是C朗與坦赫格的關係。

C朗拿度在聯賽對熱刺拒絕上陣，提早離場並引起軒然大波，他坦言不知道這個決定正確與否，「我對提早離場是否有後悔，我不知道，我有點後悔，但同時我被教練（坦赫格）惹怒，一名教練不該只讓我上場3分鐘，我不是那種球員，我知道我可以貢獻什麼。」

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曼聯對熱刺一仗，C朗拿度沒有等到完場，補時階段前逕自返回更衣室。（Twitter截圖）

與坦赫格交惡的原因

當坦赫格接掌曼聯時，知道C朗是需要小心處理的問題，在傳媒面前，坦帥顯得恭恭敬敬，甚少惡言相向，就算C朗有任何紀律問題，坦赫格處處包容。

不過，C朗踢爆私底下並非如此，「我沒有參與季前操練，我要等待上陣機會，我理解。他（坦赫格）新上任，需要豎立權威，這一點我都明白。不過，我們之間發生了一些事，我不會隱瞞，我們的合作不和諧，他沒有尊重我，或許這就是我在熱刺一仗提早離場的原因。」

C朗離場後被曼聯雪藏，他直言這個舉動令他十分失望，「我對曼聯這個決定感到非常﹑非常﹑非常﹑非常失望，他們把我雪藏3日，我感到這是過於嚴重，此舉令我蒙羞。」

C朗踢爆，早已與坦赫格交惡。（資料圖片／Getty Images）

打吡戰得個坐字 「全都是藉口」

曼聯在「曼市打吡」慘負曼城3：6，C朗全場作壁上觀，坦赫格賽後表示對C朗出於尊重，故此才把他收起，C朗拿度直斥這全是藉口，「他（坦赫格）與我可以有不同意見，他揀選他認為幫到手的球員，這一點我尊重，但全都是借口，他只是為失利而開脫。對曼城一仗不派我上場，他說是對我生涯的尊重，那麼為什麼對熱刺一仗又派我上陣3分鐘，這完全不合理，他明顯是故意。」

坦赫格賽後直言，為了不想影響C朗而不換入他。（Getty Images）

C朗澄清唔係無人要

C朗連珠炮發怒轟坦赫格，似乎一切都回不去了，究竟他會否重返奧脫福？C朗直言過了卡塔爾世界盃再決定，「如今很難說，我現時全副心機放在世界盃，我不知道世界盃後會發生什麼事，我知道無論我作出什麼決定，球迷們也會支持。」

今夏轉會窗關上前，C朗離隊消息滿天飛，但只聞樓梯響，C朗如今現身說法，強調自己並非無人問津，「傳媒不斷說沒有球會對我有興趣，全是垃圾，這是完全錯誤，沙特阿拉伯球會確實對我有意思，但我認為我有能力在英超立足，故此留下來。」

形容與美斯關係「像隊友」

摩根說過，C朗將有對美斯的重磅言論，原來是讚美，縱然二人並非深交，但C朗依然對美斯十分欣賞，「他（美斯）是個頂級的球員，就像魔術師，我們共享了這個舞台16年，即使我們不是那種時常通電話的朋友，我們的關係更像隊友，他是我十分尊敬的球員。」他又說笑地指，如果兩人踢同一球隊，波衫肯定會大賣。

C朗與美斯縱然不是深交，但二人惺惺相惜。（資料圖片／Getty Images）

若世盃封王即掛靴

C朗拿度即將第5度出戰世界盃，他對今屆十分樂觀，「我們（葡萄牙）擁有出色的教練，同時有一批後起之秀，我十分期待今屆的成績，縱然必定是硬仗連連，但一切皆有可能。」

一旦葡萄牙在世界盃封王，C朗堅定地表示：「我一定立即退休！」即使未能如願，C朗亦希望多踢2至3年，在40歲左右掛靴，但他強調未來無人知曉，或許計劃不斷改變。

葡萄牙球王C朗拿度震撼全球的訪問，內容足本曝光。（截圖）

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