世界盃熱話｜迪基亞回勇仍無緣被徵召　西媒爆落選後竟收祝賀

曼聯鋼門迪基亞近兩季表現回勇，不過依然名落孫山，連初選名單亦未能躋身，注定無緣代表西班牙征戰卡塔爾世界盃。

作為球員，錯過四年一度的世界盃當然失望，迪基亞竟然收到祝賀，是否幸災樂禍？原來是西班牙足總會長的「二度傷害」。



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西班牙26人大軍名單早已塵埃落定，早前公布的初選名單中，曼聯門將迪基亞（David de Gea）再度榜上無名。32歲的迪基亞近兩季在曼聯表現回勇，坐穩正選位置外更時有神救，可惜依然得不到主帥安歷基的青睞。

迪基亞近兩季在曼聯表現回勇，時有神救。（資料圖片／Getty Images）

迪基亞今屆再度落選，4年後將會年屆36，這名曼聯門將隨時已經無緣再度在世界盃舞台亮相。西班牙記者Jose Alvarez指迪基亞亦有問過究竟，但安歷基卻沒有給予他理由，其後更有意想不到的發展。

這名西班牙記者指，迪基亞數天後竟然收到西班牙足總會長魯比爾斯（Luis Rubiales）的訊息，究竟是否有轉機？非也，訊息的內容更加是超出預期，「大衛（迪基亞），很高興你在考慮已久後終於作出決定，有人通知我你已決定退出國家隊，恭喜你！」

迪基亞落選國家隊後，更收到足總會長的「祝賀」。（資料圖片／Getty Images）

落選已經失望，更要被說成退出，迪基亞大感錯愕，並澄清沒有這個念頭，「我沒有退出國家隊的念頭，究竟是誰通知你？教練（安歷基）告訴我不在名單中，不代表我退出，同時我沒有這個念頭。」

該名西班牙記者再指，就算迪基亞未必能夠成為正選，但他深信自己仍然有貢獻國家隊的能力，當他收到魯比爾斯的「祝賀」時難免意外，不禁令人好奇安歷基與足總在溝通過程中，到底發生過什麼事。

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安歷基（右）未有說明迪基亞為何落選。（資料圖片／Getty Images）

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