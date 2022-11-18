世界盃熱話｜迪基亞回勇仍無緣被徵召 西媒爆落選後竟收祝賀
撰文：趙子晉
出版：更新：
曼聯鋼門迪基亞近兩季表現回勇，不過依然名落孫山，連初選名單亦未能躋身，注定無緣代表西班牙征戰卡塔爾世界盃。
作為球員，錯過四年一度的世界盃當然失望，迪基亞竟然收到祝賀，是否幸災樂禍？原來是西班牙足總會長的「二度傷害」。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
西班牙26人大軍名單早已塵埃落定，早前公布的初選名單中，曼聯門將迪基亞（David de Gea）再度榜上無名。32歲的迪基亞近兩季在曼聯表現回勇，坐穩正選位置外更時有神救，可惜依然得不到主帥安歷基的青睞。
迪基亞今屆再度落選，4年後將會年屆36，這名曼聯門將隨時已經無緣再度在世界盃舞台亮相。西班牙記者Jose Alvarez指迪基亞亦有問過究竟，但安歷基卻沒有給予他理由，其後更有意想不到的發展。
這名西班牙記者指，迪基亞數天後竟然收到西班牙足總會長魯比爾斯（Luis Rubiales）的訊息，究竟是否有轉機？非也，訊息的內容更加是超出預期，「大衛（迪基亞），很高興你在考慮已久後終於作出決定，有人通知我你已決定退出國家隊，恭喜你！」
落選已經失望，更要被說成退出，迪基亞大感錯愕，並澄清沒有這個念頭，「我沒有退出國家隊的念頭，究竟是誰通知你？教練（安歷基）告訴我不在名單中，不代表我退出，同時我沒有這個念頭。」
該名西班牙記者再指，就算迪基亞未必能夠成為正選，但他深信自己仍然有貢獻國家隊的能力，當他收到魯比爾斯的「祝賀」時難免意外，不禁令人好奇安歷基與足總在溝通過程中，到底發生過什麼事。
迪基亞對上一次代表西班牙國家隊是何時？
2020年10月對烏克蘭的歐洲國家聯賽
西班牙有什麼門將入選？
羅拔山齊士﹑大衛拉耶﹑烏尼西蒙
更多卡塔爾世界盃相關報道：
世界盃2022｜沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周 塞內加爾痛失靈魂人物英超｜C朗爆炸性訪問足本曝光 揭露不尊重坦赫格的原因世界盃2022｜基爾獲加勢缺陣英格蘭首仗 「之後比賽我會準備好」世界盃2022︱孫興慜手術後留疤痕 戴面罩備戰：願承擔再受傷風險英超︱艾雲東尼被控多次違規賭波 落選世界盃後或再遭禁賽世界盃2022｜阿根廷壯行色大勝阿聯酋 主帥：大軍名單可能有變世界盃2022｜D組總覽：法國丹麥實力突出 強弱分明出線形勢明朗