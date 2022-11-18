世界盃2022｜沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周　塞內加爾痛失靈魂人物

世界盃前夕受傷的沙迪奧文尼，塞內加爾足總早已明言他將錯過首仗，可惜文尼的傷勢嚴重，這名拜仁慕尼黑球星已接受手術，篤定緣盡卡塔爾世界盃。



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沙迪奧文尼（Sadio Mane）在世界盃前夕受傷，情況令人擔憂。縱然如此，這名塞內加爾球星照樣入選26人大軍名單，塞內加爾足總早前透露文尼篤定錯過首場對荷蘭的分組賽。

文尼近日再接受檢查，發現比想像中嚴重，並需要施手術處理右腳小腿腓骨的傷患。塞內加爾足總宣布，文尼手術的關係，緣盡今屆世界盃決賽周。拜仁慕尼黑方面亦透露文尼的最新情況，指這名塞內加爾主力已經順利完成手術，確認錯過世界盃外，並將會返回慕尼黑養傷。

文尼確定缺陣塞內加爾首仗 「他不在我們亦要贏」

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沙迪奧文尼什麼地方受傷？ 右腳小腿腓骨 文尼能否出戰卡塔爾世界盃？ 不能，文尼完成手術後將返回慕尼黑休養

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