世界盃2022｜沙迪奧文尼因傷緣盡決賽周 塞內加爾痛失靈魂人物
撰文：趙子晉
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世界盃前夕受傷的沙迪奧文尼，塞內加爾足總早已明言他將錯過首仗，可惜文尼的傷勢嚴重，這名拜仁慕尼黑球星已接受手術，篤定緣盡卡塔爾世界盃。
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沙迪奧文尼（Sadio Mane）在世界盃前夕受傷，情況令人擔憂。縱然如此，這名塞內加爾球星照樣入選26人大軍名單，塞內加爾足總早前透露文尼篤定錯過首場對荷蘭的分組賽。
文尼近日再接受檢查，發現比想像中嚴重，並需要施手術處理右腳小腿腓骨的傷患。塞內加爾足總宣布，文尼手術的關係，緣盡今屆世界盃決賽周。拜仁慕尼黑方面亦透露文尼的最新情況，指這名塞內加爾主力已經順利完成手術，確認錯過世界盃外，並將會返回慕尼黑養傷。
沙迪奧文尼什麼地方受傷？
右腳小腿腓骨
文尼能否出戰卡塔爾世界盃？
不能，文尼完成手術後將返回慕尼黑休養
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