澳門大賽車｜歐陽若曦戰車損毀嚴重　缺席周日GT盃第二回合

第69屆澳門格蘭披治大賽的澳門GT盃首回合在今日（19日）舉行，香港車手歐陽若曦及方駿宇在第一個圈發生意外，雙雙退賽，其中歐陽若曦的戰車損毀太嚴重，肯定無法參加明日的第二回合。歐陽若曦透露意外成因，表示有一輛保時捷「cut」過來，撞到方駿宇的戰車，之後方駿宇再撞到歐陽若曦，令歐陽若曦的戰車甩尾失控。



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大炒車後，大會馬上派人清理現場。（大會網站）

完成熱身圈後，事故在大直路開始，各車手紛紛「左攝右攝」爭位突圍，導致大炒車，歐陽若曦、方駿宇、程叢夫及閔衡4人戰車損毀退賽。事故後，賽會出示紅旗，比賽重開後由晏高得首回合冠軍。

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衛冕的歐陽若曦賽後談到戰車的損毀情況，他說：「今次撞得幾嚴重，個角度啱啱到個轆個位，成個車架避震嗰個位係裂晒，無論我哋幾勤力去試下去整架車都整唔到。」歐陽若曦表示難以參加明日的次回合，無法爭取冠軍，希望明年再戰，多謝大家的支持。

橙圈內的戰車撞到方駿宇的戰車，之後方駿宇的車再撞到歐陽若曦（最右的一架）。

歐陽若曦駕駛55號戰車。（大會網站）

對於這宗波及4架戰車的意外，歐陽若曦認為源自一架保時捷。他說：「我其實起步起得好，過緊方駿宇，但忽然有架保時捷喺外面CUT落嚟幾個車位，佢直情睇都冇睇，撞到Adderly（方駿宇），咁Adderly個（車）頭就撞到我個（車）尾，直情成架車控制唔到。一甩尾，就直指向撞埋牆。」

翻看片段，歐陽若曦所指的保時捷相信是內地車手閔衡所駕駛的，閔衡的戰車亦在意外中受損，未能繼續參加首回合比賽。