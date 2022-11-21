世界盃2022︱英格蘭12碼訓練奇招曝光　無人守龍避免一件事

英格蘭最新訓練12碼的方法曝光！英軍竟然讓球員在沒有守門員把關的情況下主射，原來全因為教練團避免打擊球員信心。



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射12碼向來是英格蘭弱點。英軍在近十次世界盃及歐國盃淘汰賽的互射12碼階段，七度敗陣而回。當中包括去年在歐國盃決賽對意大利，年輕球員拉舒福特、查頓辛祖及沙卡於第三至五輪悉數射失，將冠軍拱手讓人。

英軍主帥修夫基（右）為破「12碼魔咒」出奇招。（Getty Images）

為克服「12碼魔咒」，「三獅軍團」加緊訓練極刑，可是卻竟然出奇招，讓球員在沒有守門員的情況下主射。效力阿仙奴的門將蘭斯達爾透露，原來這個舉動是有原因。

「有人守龍的話，反而更不利訓練。因為我們會開始知道他們往哪個方向射，然後我會在10次中7次捉到路、開始作弊——在球員起腳前便撲救，這會令劊子手失去信心。」

英格蘭備戰卡塔爾世界盃。（Getty Images）

他指現時教練團將龍門封起、只把四隻角留空，「讓球員研究更好的角度和細微的技術。」不過，蘭斯達爾稱，若進入賽事較後階段，門將就會加入12碼訓練。「我們不會放水，會努力撲出施射，並且嘗試模仿敵軍門將。」

蘭斯達爾透露英軍練習12碼的方法。（Getty Images）

這位給人感覺自信滿滿的守門員，認為英軍陣中任何人都有能力主射12碼。而談到去年歐國盃決賽有份射失的兵工廠隊友沙卡，他深信若今屆英軍再進入互射12碼階段，對方仍會挺身而出。

沙卡在去年歐國盃決賽射失12碼，令球隊輸波。（Getty Images）

「這是毫無疑問，自從那一天（歐國盃決賽）起，他3球12碼都射入了。他不會害怕操刀，因為他就是這種人。」

「他每周都努力訓練，面對所有批評都能化成動力。他正茁壯成長，我迫不及待看到他在世界盃上的表現。」

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