世界盃2022｜西班牙大軍面對看不見的敵人　7人疑同一原因患感冒

西班牙隊將在周四凌晨（24日）於卡塔爾世界盃首戰登場，惟據西班牙報《阿斯報》報道，由於當地室內冷氣太凍，與室外炎熱天氣相差太遠，有7名球員一度患上感冒。



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西班牙上屆在16強爆冷不敵主辦國俄羅斯，今屆捲土重來。球隊積極為周四凌晨上演、對哥斯達黎加的首場E組賽事備戰，惟賽前傳來壞消息，西班牙《阿斯報》指陣中7名球員因冷氣太冷，與室外溫度反差太大而患上感冒，丹尼爾卡華積就因此缺席周一（21日）的訓練，艾華路莫拉達也曾受影響，幸他已痊癒。報道指，西班牙隊醫相信受影響球員都可及時復出。

艾華路莫拉達一度受感冒影響。（Getty Images）

雪上加霜的是，除了多名球員生病，西班牙後衛曉高古拉蒙早前扭傷膝蓋，已有一星期未能操練，或因此避戰頭兩場對哥斯達黎加和德國的賽事，直到12月2日對日本才復出。

22歲的古拉蒙是華倫西亞青訓系統出身，在球會多出任防中，惟在國家隊則多數踢中堅位置。無論哪個位置，他表現亦一樣的高效，而他亦樂於擔任不同角色，展示出技術、力量和多功能性，西班牙傷病問題嚴重，足讓主帥安歷基（Luis Enrique）傷透腦筋。

西班牙上周友賽約旦，作為世界盃決賽周前唯一一次大軍檢閱，最終以3：1取勝。（Getty Images）

據指，同處E組的德國和日本隊也有球員感冒不適，包括首次入選的前鋒雲達不來梅29歲鋒將富克洛（Niclas Fullkrug）、中場三笘薰等。由於當地中午室外氣溫過高，威爾斯、韓國等多隊都把訓練時間移至較涼爽的下午，如何抵抗冷氣房外溫差，似乎也是各隊在今屆的另類挑戰。