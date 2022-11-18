世界盃2022｜E組總覽：德國西班牙兩雄並立　日本如徒弟鬥師父

2022世界盃E組：這一組是兩強並立的形勢，德國及西班牙的實力明顯在日本及哥斯達黎加，計牌面的話，這兩支歐洲傳統勁旅很大機會攜手晉級。日本足球的技術雖然是亞洲頂級，但在德國及西班牙面前相信低至少一班，如同徒弟鬥師父，恐怕前景坎坷。哥斯達黎加陣容老化，大半隊在國內落班，組內實力最弱，還看基羅拿華斯如何以一人之力抵擋群雄進襲。E組的球隊晉級後，在16強會遇上F組的球隊。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

E組賽程：

11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本

11月23日（三）深夜12時：【E組】西班牙對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月27日（日）晚上6時：【E組】日本對哥斯達黎加（ViuTV免費直播）

11月27日（日）深夜3時：【E組】西班牙對德國

12月1日（四）深夜3時：【E組】日本對西班牙、哥斯達黎加對德國



德國國家隊在世界盃前操練。（Getty Images）

世界排名11位的德國素來是大賽專家，自千禧年後5屆世界盃，德國4次得三甲，只是上屆遭「衛冕魔咒」分組賽出局。德國在外圍賽表現穩定，以小組首名晉級。德國球員年齡分佈理想，既有紐亞、湯馬士梅拿、馬里奧葛斯這些8年前的冠軍功臣帶領，亦有基拿比、甘美治、魯迪格、利萊辛尼等當打一代為主力，還有穆斯亞拿、莫高高、艾迪耶米等千禧後等待上位。

西班牙國家隊被編入世界盃E組。（Getty Images）

世界排名第7的西班牙，同樣在外圍賽以首名晉級決賽周。由安歷基帶領的西班牙在去年歐國盃表現不錯，殺入4強。西班牙的陣容新舊融合，隊長布斯基斯負責中場調度，未夠20歲的柏迪也能擔起大旗。其他大熟大勇的「孭飛」人物包括右閘丹尼爾卡華積、防中洛迪卡斯簡迪及前鋒艾華路莫拉達。

日本與德國及西班牙同組，相信凶多吉少。（Getty Images）

日本足球持續進步，愈來愈多國腳外流歐洲，上屆世界盃16強對比利時的大戰令人難忘，先入兩球下卻輸2：3出局。今屆抽籤前，日本都視為有力殺力淘汰賽的隊伍，怎料被編入E組，遇上德國及西班牙，看來凶多吉少。日本世界排名第24位，在亞洲區12強賽以小組次名晉級。日本三線都有重量級的外流兵，後防有富安健洋，中場更人才輩出，有遠藤航、三笘薰、久保建英及鎌田大地，至於日本前線就有南野拓實。

哥斯達黎加在附加賽贏新西蘭。（Getty Images）

世界排名31位的哥斯達黎加，從附加賽突圍，擊敗新西蘭打入決賽周。哥斯達黎加連續第3屆打入世界盃，最令人驚喜的是2014年殺入8強，而上屆就在分組賽止步。哥斯達黎加的陣容有點青黃不表，愈來愈少國腳外流歐洲，他們的重點球星也是熟口熟面，包括門將基羅拿華斯及中場拜仁雷斯。