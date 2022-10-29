世界盃2022｜迪基亞落選西班牙55人初選名單　拉莫斯或成五朝元老

世界盃2022揭幕尚有三星期，西班牙傳媒《阿斯報》指「鬥牛軍」已定出55人初選名單，

雖說最終有一半人被篩走，但仍有驚奇之處。曼聯門將迪基亞落選5人門將名單，國家隊生涯或已到盡頭。相反，年屆36歲的中堅沙治奧拉莫斯，仍然有份。



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《阿斯報》指西班牙主帥安歷基已提交55人初選名單，將會從中挑選出26人，組成世界盃大軍。報道指安歷基要求西班牙足總不公開初選名單，保留靈活度以防遇上受傷等問題時可以另覓人選。

安歷基要求西班牙足協保密初選名單，以備稍後變動。（Getty Images）

報道指大部分參與世界盃外圍賽的球員，都在55人名單內。5名門將，烏尼西蒙（畢爾包）、羅拔圖山齊士（白禮頓）及大衛拉耶（賓福特）預料為首選三人，艾列沙巴拿加（車路士）及大衛蘇利亞（基達菲）則為備選。

迪基亞近季在曼聯表現可算穩定，無奈未能獲得西班牙徵召。（Getty Images）

安歷基著手為西班牙門將換班，意味31歲的迪基亞已無機會。他為西班牙出戰16年歐國盃及18年世界盃，最後一次上陣為20年10月歐國聯0：1負烏克蘭。他接着雖然入選去年歐國盃決賽周，但未有上陣。他自去年11月世界盃外圍賽後，已未再入選。

拉莫斯會否有機會第五度出戰世界盃？（Getty Images）

迪基亞落選，不代表安歷基摒棄老將。報道指前隊長沙治奧拉莫斯名列初選之中，這位代表國家隊180次的守將在9月底歐國聯賽期亦入選初選名單，最終未有打入大單。拉莫斯最後一次上陣是去年3月底的世界盃外圍賽，他今季克服傷患，在巴黎聖日耳門擔任後防主力。

安歷基據報在每個位置都挑選5名球員「備用」，視乎情况篩選。決賽周各球隊須於下月14日公布最終名單。

西班牙同組對手？ E組球隊尚有德國、日本、哥斯達黎加。 世界盃小組賽，西班牙第一輪對手是誰？ 西班牙首場對哥斯達黎加，香港時間11月24日凌晨0時舉行。

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