世界盃2022｜亞洲隊頹勢無運 或再創尷尬紀錄 爭氣還靠日本韓國
撰文：隊長
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今屆世界盃歷史性有6支亞洲足協轄下的國家隊晉身決賽周，首兩日已有兩支卡塔爾及伊朗兩支亞洲國家登場，惟均以落敗收場。今屆亞洲國家籤運平平，各隊出線前景堪虞。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
2022年世界盃首兩日比賽已有兩支亞洲國家，A組先有主辦國卡塔爾以0：2不敵厄瓜多爾，B組伊朗則以2：6大敗予英格蘭，還有四隊亞洲足協轄下隊伍（澳洲、沙特阿拉伯、日本、韓國，以下簡稱亞洲球隊）尚未登場。觀乎亞洲球隊今屆籤運平平，淘汰賽沒有亞洲球隊身影絕不出奇。
翻查紀錄，亞洲球隊於分組賽「全軍覆沒」並非新鮮事。自1998年世界盃亞洲球隊增至四個或以上決賽周席位後，1998、2006、2014世界盃，所有亞洲球隊都在分組賽畢業，2014世界盃更錄得所有亞洲球隊未嘗一勝的尷尬紀錄。
今晚將會有兩支亞洲球隊登場，包括沙特阿拉伯對奪冠大熱阿根廷、澳洲對法國，牌面上相信難爭一勝。之後首輪日本將會對陣德國、韓國對烏拉圭，兩隊於世界盃偶有佳作，上屆日本在一度領先兩球之下差點淘汰比利時；韓國亦曾擊敗德國。亞洲球隊要在首輪分組賽力爭一勝，或許要靠日韓發揮。
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