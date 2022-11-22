世界盃2022｜加里夫巴利關鍵12碼搶回一分 賽後豪言「捨我其誰」
撰文：黎建明
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世界盃2022 B組首輪賽事，威爾斯憑隊內球星加里夫巴利（Gareth Bale）在比賽末段搏得十二碼並親自操刀射入，助威爾斯與美國打成1：1平手。
巴利賽後直言自己就是這球12碼的必然人選，威爾斯主帥佩治（Robert Page）亦對巴利充滿信心。
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威爾斯分組賽首輪迎戰美國，於38分鐘時被美國球員添莫菲韋亞率先破網，全場大部份時間落後0：1。
整場比賽近乎「無影」的隊長加里夫巴利，81分鐘在禁區搏得12碼，他隨後親自操刀射入，為威爾斯追成1：1平手，雙方其後再無進帳，各得1分。今屆賽事之前，威爾斯只曾在1958年世界盃成功出線決賽周，足足等待64年才再度入圍，令巴利博得的這一分，更顯珍貴。
巴利賽後接受英國ITV電視台訪問時，展示強大信心，「那球12碼一定是由我主射。我覺得自己當時要站出來，而我亦做到了。」
他表示威爾斯上半場表現不及美國，然而己隊下半場表現回勇並充滿自信，「雖然比賽末段我開始感到疲倦，但我們會為國家竭盡全力。」
威爾斯主帥佩治在賽後記者會上亦稱一定是巴利負責那球12碼，「他從未令我們失望，今次他亦再次證明自己就是關鍵人物。」
威爾斯下場比賽將在香港時間11月25日晚上6時再有比賽，對手是首輪以2：6不敵英格蘭的伊朗隊，這場比賽對威爾斯最終能否晉級十分重要，巴利屆時的表現或成關鍵。
世界盃2022 威爾斯除巴利外，有哪些著名球員？
艾朗藍斯、丹尼爾占士。
2022世界盃 威爾斯最後一場小組賽何時舉行？
威爾斯最後一場小組賽賽將在11月29日深夜3時上演，對手是英格蘭。
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