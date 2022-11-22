世界盃2022︱英格蘭首仗補時24分鐘有得解　光頭球證：不要驚訝

2022世界盃分組賽首四仗共補時64分鐘之多，球迷感到意外，原來這跟國際足協就今屆賽事訂下的最新指引有關。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

英格蘭對伊朗的上半場，因為伊朗守門員受傷而補時14分鐘。下半場雖然英軍亦有哈利馬古尼感不適需要治療，也有VAR介入，但補時10分鐘略嫌過長；該仗最終更踢足117分鐘。

英格蘭對伊朗的上半場補時14分鐘，寫下歷史。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

不過漫長的補時在今屆世界盃已成為常態，荷蘭對塞內加爾下半場同樣補時8分鐘；美國對威爾斯最後亦補了9分鐘。暫時埋單計數，今屆首四場分組賽，所有補時合共長達64分鐘，即平均每個半場補時8分鐘，在各地聯賽中屬十分罕見。

原來國際足協（FIFA）為今屆世界盃訂立了新指引，前著名球證、現FIFA裁判委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）透露，大會此舉是想讓比賽更可觀、增加玩球時間（ball-in-play time），同時避免球員浪費時間。

前著名球證、現FIFA裁判委員會主席哥連拿解釋今屆有關補時的最新指引。（Getty Images）

「我們想避免一個半場只得42、43或44分鐘『有效時間（effective time）』，所以換人、射十二碼、慶祝、現場治理、VAR的時間都會準確地計算在補時內。」

所以他「溫提」球迷，當看到補時數字很大時，不要驚訝。「試想想一場有3個入球的比賽，每次慶祝都花了一至分半鐘，這樣都至少要補5至6分鐘了。」