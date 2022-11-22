世界盃2022｜英格蘭強勢難擋 美國威爾斯突圍靠大巴｜B組速評
撰文：隊長
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世界盃B組昨日完成首輪賽事，英格蘭先聲奪人以6：2大勝伊朗，美國與威爾斯則以1：1言和。暫時形勢看似英格蘭出線可期，陣容實力上比起同組其他對手更勝一籌。餘下對手美國與威爾斯，如果要在英格蘭身上搶分，絕對不能重蹈伊朗覆轍，必須做好防守一環。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
身為今屆世界盃冠軍熱門之一，英格蘭昨日展示強大實力與板凳深度，以狀態論絕對是B組首名出線大熱，餘下兩場分組賽對美國與威爾斯，自是被看高一線。然而昨日一戰，伊朗防守強度不足，假如美國與威爾斯能夠在對陣英格蘭時展示出專注的防守，至少比賽場面不會像昨天比賽般一面倒。
以布卡約沙卡（Bukayo Saka）梅開二度的入球為例子，下圖可見伊朗球員並沒有給予足夠壓力布卡約沙卡，令到這名阿仙奴翼鋒輕鬆起腳入球。假如美國與威爾斯希望在英格蘭身上搶分，面對英格蘭的進攻時需要專注、適時緊逼，不能像伊朗昨日般鬆散。
另外，國家隊一起操練時間短，難以建立進攻默契與陣式戰術。與不少需要主攻的球隊一樣，英格蘭面臨的其中一個大問題，就是面對密集防守有時會無計可施。美國與威爾斯要「偷雞」，可以參照「泊大巴」式防守，令英格蘭沒有空間發動攻勢，再配合陣中反擊好手，如美國的普列錫（Christian Pulisic）、添莫菲韋亞（Timothy Weah）、威爾斯的加里夫巴利（Gareth Bale）、丹尼爾占士（Daniel James），全力防守反擊，或許會有一線機會。
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