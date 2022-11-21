世界盃2022︱美國隊收神秘電話 總統拜登打氣：要震驚世界︱有片
撰文：袁志浩
出版：更新：
2022卡塔爾世界盃展開，美國隊將於香港時間周一（21日）晚深夜3時鬥威爾斯。賽前美國隊收到一通神秘電話，為他們加油。
美國隊賽前在社交網站發布一段短片，揭露在球隊備戰期間，教練跟球員曾齊集會議室，等待一通重要電話。
教練在接電話前，特別提醒一班球員，「來了，是時候表演了，準備好沒有？」他表示來電顯示為「POTUS」，即美國總統（President of The United States）。
鏡頭一轉，拜登（Joe Biden）已坐在白宮的橢圓形辦公室內，他一開口就引用美國歌手John Fogerty於1985年發布的歌曲《Centerfield》內的歌詞，開玩笑地說：「教練，讓我上場吧，我準備好上場了。（Coach, put me in. I'm ready to play）」隨即惹來一陣笑聲。
拜登之後正經地道：「我知道大家不被看好（underdog），但我告訴你們，你們陣中有一些世界上最好的球員，你們代表住這個國家。我知道你們會用盡心力去比賽，讓我們震驚所有人吧！」
Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022
他繼續鼓勵球員：「你們要繼續互相信任，全力以赴，為自己、家人、隊友去戰鬥，銘記整個國家都在為你們加油。」球員之後透過電話集體跟拜登打招呼，拜登則對自己未能親身打氣而感到遺憾。通話結束時，美國隊球員都報以掌聲。
美國第二及第三場分組賽的對手是誰？
美國第二場分組賽於11月25日深夜3時對英格蘭，最後一仗則於11月29日深夜3時鬥伊朗。
美國有哪些球星？
基斯甸普列錫、韋斯頓麥堅尼、達斯、馬特端拿。
世界盃2022｜B組總覽：英格蘭不能輕敵 美國伊朗威爾斯齊爭晉級美國2022世界盃｜陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評世界盃2022︱厄瓜多爾揭幕戰英雄的黑歷史 受傷離場卻被警察追捕世界盃2022｜英格蘭轉軚 卡尼不會戴彩虹臂章 足智彩曾暫停受注世界盃熱話｜安歷基稱費倫托利斯「最似自己」 原因竟與愛女有關世界盃2022｜長友佑都池江璃花子有段古 一句啟發誓為日本爭冠軍世界盃2022｜英格蘭今晚9點對伊朗 英媒披露433正選（不斷更新）世界盃2022｜盧卡古勢缺陣比利時首兩仗 失高大中鋒勢變陣出擊世界盃球評︱英格蘭又是時候捧盃了？ 萬年熱門與冠軍的真正距離世界盃2022｜麥迪臣﹑獲加因傷避鬥伊朗 英格蘭續以單膝跪表態世界盃2022｜FIFA嚴管球迷操行不得除衫露紋身 主場球迷率先犯規