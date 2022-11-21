世界盃2022︱美國隊收神秘電話　總統拜登打氣：要震驚世界︱有片

2022卡塔爾世界盃展開，美國隊將於香港時間周一（21日）晚深夜3時鬥威爾斯。賽前美國隊收到一通神秘電話，為他們加油。



美國隊賽前在社交網站發布一段短片，揭露在球隊備戰期間，教練跟球員曾齊集會議室，等待一通重要電話。

教練在接電話前，特別提醒一班球員，「來了，是時候表演了，準備好沒有？」他表示來電顯示為「POTUS」，即美國總統（President of The United States）。

美國隊在第一仗前得到總統鼓勵。（Getty Images）

鏡頭一轉，拜登（Joe Biden）已坐在白宮的橢圓形辦公室內，他一開口就引用美國歌手John Fogerty於1985年發布的歌曲《Centerfield》內的歌詞，開玩笑地說：「教練，讓我上場吧，我準備好上場了。（Coach, put me in. I'm ready to play）」隨即惹來一陣笑聲。

拜登之後正經地道：「我知道大家不被看好（underdog），但我告訴你們，你們陣中有一些世界上最好的球員，你們代表住這個國家。我知道你們會用盡心力去比賽，讓我們震驚所有人吧！」

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

他繼續鼓勵球員：「你們要繼續互相信任，全力以赴，為自己、家人、隊友去戰鬥，銘記整個國家都在為你們加油。」球員之後透過電話集體跟拜登打招呼，拜登則對自己未能親身打氣而感到遺憾。通話結束時，美國隊球員都報以掌聲。

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