世界盃2022｜伊朗門將遠程拋波列世界紀錄　牧羊人出身曾露宿街頭

伊朗今晚（21日）將在世界盃出戰B組首場分組賽對英格蘭，連名宿瑟頓（Chris Sutton）都提醒英軍要留意伊朗門將比蘭雲特（Alireza Beiranvand）。

30歲的比蘭雲特是個非一般門將，手力驚人，可以輕鬆拋波過半場，曾經用手拋波助攻隊友入球，絕對是伊朗打快速反擊的最強武器。他年少時克服過很多難關，他在父親反對下獨個兒出走學踢波，曾經做過製衣、洗車及掃街，試過無家可歸，最終如願參加職業足球，踢入伊朗國家隊，如今更為國出戰世界盃，英媒都指勵志可以拍荷里活電影。



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30歲的伊朗門將比蘭雲特（Alireza Beiranvand）以手力驚人聞名，他在2016年10月的俄羅斯世界盃外圍賽對韓國時，大力拋波過半場，距離達61.26米，被列入足球最遠「手榴彈」健力士世界紀錄，成為一時佳話。英媒在今屆世界盃報道中，更以「怪物拋波」（Monster Throw）來形容。

比蘭雲特為何手力驚人？要由他的童年講起。

30歲的伊朗門將比蘭雲特成為英軍威脅。（Getty Images）

比蘭雲特生於一個牧羊人之家，小時候與家人逐水草而居。由於他是長子，所以年幼時已經要做牧羊人，空餘的時候，就跟朋友踢足球及玩一個叫「Dal Paran」的遊戲。什麼是「Dal Paran」？就是個擲石頭鬥擲得遠的比賽。現在看來，比蘭雲特的驚人手力相信來自孩童時代訓練有素。

比蘭雲特：父親曾撕爛球衣手套

當比蘭雲特12歲時，他的家庭決定在Sarabias定居，比蘭雲特終於有機會在當地球會接受足球訓練。他身材高大，最初擔任前鋒，但有次球隊的門將受傷，由他頂上，他屢獻撲救。因此，比蘭雲特決定轉位置踢門將。然而夢想卻得不到家人的支持，比蘭雲特的父親認為踢足球不能維生，希望他簡簡單單做個工人。他憶述：「我爸爸不喜歡足球，他叫我去工作。他甚至撕爛我的球衣及手套，那麼我只好有幾次光着手當門將。」

比蘭雲特少年時代捱過很多苦，獨個兒追尋足球夢。（Getty Images）

為了追尋足球夢，比蘭雲特獨個兒離家，到首都德黑蘭闖一闖。他問親戚借錢搭巴士，幸運的是，他在巴士上遇到一位叫費斯（Hossein Feiz）的足球教練，費斯在伊朗一間球會做教練，但費斯要收他錢。比蘭雲特沒有餘錢找地方住，只好露宿街頭，例如在艾薩德塔附近過夜。他記得有次：「我睡在球會門口，當我起來時，發現有人扔錢我面前。他們當我是乞丐！不過，那日我吃了一頓很久都沒有吃過的豐富早餐。」

【比蘭雲特「導彈」列健力士世界紀錄】

比蘭雲特在上屆分組賽最後一戰救出C朗的12碼，雖然分組賽出局，但表現已獲球迷認同。（Getty Images）

因難為情拒向戴伊求助

最終，費斯決定讓比蘭雲特免費學踢波，並叫隊長幫他。比蘭雲特在隊友的家中過夜兩星期後，終於在一間隊友父親開設的製衣廠找到工作，他還可以在製衣廠過夜。比蘭雲特的第二份工作是在車房中任洗車工人，有一日，伊朗傳奇球星戴伊（Ali Daei）剛巧來洗車，同事紛紛叫比蘭雲特向戴伊求助，但比蘭雲特拒絕。他說：「我幾可肯定，如果我向戴伊先生求助的話，他會幫我，但我覺得很難為情。」

不久，比蘭雲特獲得伊朗大球會德黑蘭的邀請加盟，球會最初准許他住在祈禱房，後來改變主意不准他住。比蘭雲特只好在薄餅店找到一份工作，並獲店主准許留店過夜。然而，有次尷尬情況出現，剛巧他的教練到薄餅店吃東西。他不想被教練見到他，躲在一角，但店主命他招呼教練。幾日後，比蘭雲特就沒有再在薄餅店工作。

比蘭雲特做過很多工作，例如在薄餅店做店員，又做過掃街工人。（Getty Images）

找份工作不難，要找份能夠為提供住宿的工作就不容易，最後比蘭雲特當上掃街工人。有時，他要一個人打掃整個公園，很難保持良好狀態踢波。由於比蘭雲特擅自跟隨其他球隊操練還弄傷自己，結果被德黑蘭解僱。他打算轉投另一支首都球會Homa FC，但Homa FC的教練不願意為他開出合約。正當比蘭雲特以為足球夢碎時，德黑蘭U23教練給予他最後機會，邀請他回歸。比蘭雲特說：「或者是命運，因為Homa的主帥不想要我。如果我踢Homa的話，可能永遠無法達到今日的水平。」

英格蘭隊長哈利卡尼能否領軍取得首勝？（Getty Images）

「沒有想過忘記，是這些經歷塑造了我」

重新加盟德黑蘭這刻起，比蘭雲特終於算是轉運了，他在2012年入選伊朗U23國家隊，並且打上德黑蘭一隊正選，再在2014年入選大國腳，並在2015年首次為國披甲，翌年轉到現在效力的柏斯波利斯。在今屆世界盃外圍賽，他12次為伊朗保住清白之身，協助伊朗晉身決賽周。他說：「在追求夢想的旅程上，我嘗過很多困難及挫折，但我從來沒有想過忘記這些經歷，因為是這些經歷塑造了現在的我。」

【勇擋C朗12碼片段】