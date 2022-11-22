世界盃2022｜加里夫巴利「自導自演」12碼 威爾斯劣勢下逼和美國
撰文：何偉畧
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世界盃分組賽B組，闊別超過半世紀的威爾斯，遇上青春掛帥的美國，劣勢之下較主力加里夫巴利及時拯救。
威爾斯下半場後段藉巴利博得12碼並親自操刀，逼和1：1。
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美國在早段壓倒威爾斯，首次威脅在9分鐘出現。祖朗頓（Joe Rodon）面對美國右路傳中，防守卻與攻門般頂向自己龍門，被軒尼斯（Wayne HENNESSEY）救出。美國隨即再次進攻，但沙真特（Josh SARGENT）頭槌攻門中外柱出界。
整個上半場，美國都控制戰局，主要在左路發動，但被主守的威爾斯瓦解。而威爾斯的傳送頗差，未能運球上前場，攻勢寥寥。美國於38分鐘打破僵局，添莫菲韋亞右路切入中央，接應普列錫左路斜線而單刀，射破軒尼斯十指關，讓美國領先1：0完半場。
威爾斯下半場調入高大中鋒基化摩亞，希望加強高空進襲。可是威爾斯組織力差，加里夫巴利的觸球機會不多。中堅賓戴維斯（Ben Davies）在64分鐘一次罰球攻勢中飛頂被馬特端拿（Matt Turner）救出，接下來的角球，基化摩亞（Kieffer Moore）衝頂又告高出。巴利全場表現低沉，又在關鍵時刻起作用。
81分鐘，威爾斯右路策動，艾朗藍斯右路回傳中央，巴利背身搶位，被獲加森馬文（Walker Zimmerman）絆跌，球證直指12碼。他親自操刀，雖然端拿捉到路又撲到，但去勢太勁，仍然入網，追成1：1。
兩軍最後階段陷入混戰，未能製造攻勢，握手言和。B組完成首輪，英格蘭3分居榜首，今賽雙方同得1分，並列次席，伊朗包尾。
世界盃第2日賽果：
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