世界盃｜英格蘭隊長哈利卡尼復操 對美國賽前修夫基陷兩難局面
撰文：隊長
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英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）於世界盃首輪分組賽英格蘭對伊朗下半場勇戰受傷，賽後需要進一步檢查右足踝。猶幸昨天英格蘭操練已經見到卡尼復操，看似沒有被傷患影響。
然而在卡尼受傷疑雲之下，英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）在周五深夜第二場分組賽對美國前，迎來該不該讓卡尼正選的兩難局面。
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卡尼在對伊朗一戰下半場，被保拿利干治（Morteza Pouraliganji）從後剷跌。隨後他繼續比賽，至75分鐘才退下火線。
卡尼受傷疑雲逐格睇：
經過進一步檢查後，英軍確認卡尼足踝傷勢不嚴重，於昨日出席亦有操練，然而可見卡尼右足踝在操練時被包紮，未知道他是否完全康復。《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
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雖然卡尼傷勢看似不嚴重，但英軍主帥修夫基都需要考慮一下該不該讓卡尼休息。現時英格蘭出線形勢尚算樂觀，而三獅兵團陣中亦有拉舒福特（Marcus Rashford）及哥林威爾遜（Callum Wilson）可以暫代箭頭位置。「休息是為了走更遠的路」，卡尼於英軍極為重要，或許讓他先休息一場才是好事。
英格蘭在2022世界盃屬於哪組？
B組
英格蘭在2022世界盃分組賽有哪些對手？
伊朗、美國和威爾斯。
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