世界盃2022｜葡萄牙3：2險勝加納　C朗入12碼　5屆均入球史上首人

烏拉圭與韓國互無紀錄後，另一場世界盃H組賽事緊接上演，C朗拿度帶領葡萄牙鬥加納。



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世界盃開鑼前，C朗拿度風波不斷，日前宣布與曼聯達成共識，今仗成為自由身球員，並戴上隊長臂章領軍出戰，配合般奴費南迪斯﹑貝拿度施華及祖奧菲歷斯攻堅；加納方面，由修咸頓守將沙利素領導防線，阿仙奴悍將湯馬士柏迪則坐鎮中場。

世界盃2022｜般奴終開口談C朗 「同佢拍檔我無唔舒服喎！」

C朗拿度無可否定的自律與嚴謹 成功之道是這樣煉成

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C朗拿度回到國家隊，當然是隊中的焦點，這名老大哥把握加納後場誤傳，接應隊友直線，單刀面對對方門將亞提斯基，幸好這名加納門將及時封位。葡萄牙其後一次短角球攻勢，C朗在遠柱接應傳中，再展示其超強的彈跳力，力壓沙利素跳頂，可惜頭槌攻門未中目標。

即使C朗展示驚人彈跳力，可惜頭槌未能命中目標。（Getty Images）

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葡萄牙大部分時間主導戰局，貝拿度施華左路傳中，祖奧菲歷斯第一時間起腳，惟射中波底，直飛看台。C朗禁區內接應傳送，控球前手上有動作，先推開阿歷山大迪積古，即使他其後將皮球送入網，球證先吹罰，入球無效。葡萄牙與加納半場打成0：0平手。

回到葡萄牙國家隊，C朗依然是主角。（Getty Images）

換邊後，奧達維奧中場附近搶去對方皮球，再直線傳給C朗拿度，這名老大哥在禁區施展假身後起腳，同樣被對方擋走射門。葡萄牙有攻勢，反而加納的攻門更有威脅，古度斯一次冷箭，射門僅僅在柱邊斜出。

祖奧菲歷斯後腳交給C朗拿度，快沙利素一腳後被撞跌，球證立即吹罰12碼，C朗操刀12碼，射正中間破網，助葡萄牙65分鐘領先。C朗同樣成為史上首人，在5屆世界盃有進賬。

葡萄牙領先的優勢短短維持8分鐘，加納的古度斯左路傳中，中堅丹尼路被「通坑渠」，後方的安祖阿休近射破網，加納追成1：1平手。

安祖阿休建功，一度為加納追成平手。（Getty Images）

加納中場一次斷纜，葡萄牙立即策動反擊，般奴費南迪斯交出直線，加納的艾度巴巴「漏油」，祖奧菲歷斯建功，射成2：1。

祖奧菲歷斯挑射得手，葡萄牙再取領先。（Getty Images）

加納失守的劇本再度上演，同樣來自般奴策動，直至最後一刻傳給後備入替的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），剛好在沒有越位的情況，一熨破網，葡萄牙2分鐘內連下兩城，領先至3：1。

加納的布卡利（Osman Bukari）末段頭槌建功，為加納追至較接近紀錄的同時，這名加納球員隨即做出C朗的招牌慶祝動作，鏡頭影向剛被換走的C朗，當然不是味兒。

葡萄牙門將迪奧高哥斯達末段禁區內放下皮球，差點被對手「打荷包」，幸好葡萄牙守將力保不失，結果葡萄牙以3：2險勝加納。

布卡利為加納追成較接近紀錄，更以C朗的招牌動作慶祝。（美聯社）

（01美術製圖）

葡萄牙正選陣容：

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：20祖奧簡斯路、4魯賓戴亞斯、13丹尼路彭利拿、5、拉菲爾古里路

防中：18魯賓尼維斯

中場：25奧達維奧艾美臣、10貝拿度施華、8般奴費南迪斯

前鋒：11祖奧菲歷斯、7C朗拿度



加納正選陣容：

門將：1亞提斯基

後衛：26薛杜、23阿歷山大迪積古、4穆罕默德沙利素、18艾馬迪、17艾度巴巴

中場：5湯馬士柏迪、21艾度沙美特

前鋒：20古度斯、19伊拿基威廉斯、10安祖阿休



葡萄牙主帥費蘭度山度士及般奴費南迪斯出席賽前記者會。（Getty Images）

葡萄牙世界排名第9位，但他們在歐洲區外圍賽成績平平，小組排名在塞爾維亞之下，要轉踢附加賽，他們連勝土耳其及北馬其頓，有驚無險地入到決賽周。這是葡萄牙連續第6屆參與世界盃，也是葡軍隊長C朗拿度第5次踢世界盃。葡萄牙在世界盃的成績起跌大，在2006年那屆贏得殿軍，但在2014年就試過分組賽出局，而在上屆世界盃，他們就在16強負於烏拉圭止步。葡萄牙在今年的歐國聯6戰3勝1負2負，僅次西班牙排小組次席，表現還算不俗。在上周的熱身賽，葡萄牙靠般奴南迪斯梅開二度，以4：0大勝尼日利亞，可見葡隊狀態理想。

加納世界排名61位，是排名最低的決賽周球隊，他們在非洲區外圍賽力克尼日利亞躋身決賽周。這是加納第4次參加世界盃決賽周，他們在2006到2014年連續參戰3屆，最佳成績是2010年打入8強；雖然他們未能參與上屆賽事，但今屆重返決賽周。值得一提的是，加納是今屆32隊之中，平均年齡最年輕的一隊，只有24.73歲，也是今屆唯一一支平均年齡在25以下的球隊。近況方面，加納在9月的友賽曾吞巴西3蛋，但在世界盃前的熱身賽，他們以2：0擊敗瑞士。

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