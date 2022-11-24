世界盃2022｜般奴終開口談C朗　「同佢拍檔我無唔舒服喎！」

英超球會曼聯周二深夜宣布，與C朗拿度達成即時解約共識。事件震撼球壇，同為葡萄牙國家隊征戰世界盃的前球會隊友般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）終於開金口談起C朗離隊事件：「雖然暫時還未與C朗談起此事，但不會影響我和他的關係，因為我們都全神貫注準備世界盃。」



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今晚葡萄牙深夜12點將出戰世界盃首場分組賽對陣加納，曼聯中場般奴費南迪斯出席賽前記者會時被問到國家隊隊友C朗拿度與曼聯解約一事，身為前球會隊友的般奴首度開腔回應事件。

般奴並未抨擊C朗，反而對他的決定表示尊重，「現在C朗為自己的職業生涯及家庭作了一個不同的決定，我們需要尊重他。」

C朗相關報導：

般奴表示自己與C朗之間沒有問題，「我還未跟C朗討論過此事，我們現時一心一意為葡萄牙出戰世界盃。（跟他同隊）我沒有感到不舒服，我並不需要選邊站，能夠跟C朗在曼聯一起踢球是我的夢想，但不是所有東西都是永遠的。」

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般奴與C朗於國家隊見面時一度被指冷待C朗：

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹



(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2022

他再補充自己和C朗現時只專注在國家隊比賽，「我們都知道世界盃對C朗很重要，在葡萄牙國家隊每個人都專注在世界盃，專注在我們的那個目標上。」

預料今晚般奴和C朗都會為葡萄牙披甲上陣，且看他們能否為今屆世界盃打響勝鼓。

葡萄牙在2022世界盃屬於哪組？ H組 葡萄牙在2022世界盃分組賽有哪些對手？ 加納、烏拉圭和韓國。