世界盃｜日本反勝德國堂安律談大心臟秘訣 隊長稱「受沙特啟發」
撰文：高詩琦
出版：更新：
世界盃分組賽日本昨晚（23日）落後之下熱血反勝德國，戰情恰似前日（22日）沙特阿拉伯反勝阿根廷，日本隊隊長吉田麻也直言，球隊是受同屬亞洲代表的沙特啟發。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
日本和沙特成為世界盃連續兩日爆冷戰果的主角，除了兩隊都是亞洲球隊，兩隊也同樣在上半場落後一球之下，下半場連入兩球反勝勁敵。
日本隊長吉田麻也直言，一切絕非巧合，而是經過巧思：「我們不僅轉換了陣式，更是受沙特阿拉伯啟發，他們對阿根廷落後一球下反勝，獲得了絕佳的成績。」
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
射入追和一球的堂安律，也談及自己為何後備落場時能承受莫大壓力、造就關鍵時刻：「我落場時非常有決心，也告訴自己，除了我之外，就沒人能做到這件事。」不過他在完場後也立刻調整心態，「但我們不會因此自滿，下一場，我們就會以最強的決心再戰。」
世界盃2022｜比利時一球險勝加拿大 迪布尼莫名得獎露尷尬笑容世界盃｜德國後衛魯迪格詭異跑動歧視日本？ 球迷發現或另有真相世界盃2022｜森保一冷靜面對最大勝仗 菲力克賽後公開捉戰犯世盃戰記｜宿敵對碰往績一面倒 阿根廷求勝心強烈可贏墨西哥世界盃2022球評｜西班牙搶韁狂勝7球 巴塞雙子主宰進攻命脈世界盃2022｜巴舒亞伊一箭定江山 比利時挫加拿大踞F組榜首世界盃2022｜拆解日本神調動 德國連續兩屆無視防守弱點自食其果世盃戰記｜英格蘭大戰美國 三獅軍團往績佳 勢擒白頭鷹世界盃2022｜德國鬥日本掩口影隊照 抗議國際足協禁戴彩虹臂章世界盃熱話︱《足球小將》再命中日本贏德國 早預告尾段逆轉戰局