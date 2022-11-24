世界盃｜日本反勝德國堂安律談大心臟秘訣　隊長稱「受沙特啟發」

世界盃分組賽日本昨晚（23日）落後之下熱血反勝德國，戰情恰似前日（22日）沙特阿拉伯反勝阿根廷，日本隊隊長吉田麻也直言，球隊是受同屬亞洲代表的沙特啟發。



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日本和沙特成為世界盃連續兩日爆冷戰果的主角，除了兩隊都是亞洲球隊，兩隊也同樣在上半場落後一球之下，下半場連入兩球反勝勁敵。

日本隊長吉田麻也直言，一切絕非巧合，而是經過巧思：「我們不僅轉換了陣式，更是受沙特阿拉伯啟發，他們對阿根廷落後一球下反勝，獲得了絕佳的成績。」

吉田麻也直言，日本隊是受沙特阿拉伯反勝阿根廷所啟發，最終擊敗德國。（Getty Images）

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射入追和一球的堂安律，也談及自己為何後備落場時能承受莫大壓力、造就關鍵時刻：「我落場時非常有決心，也告訴自己，除了我之外，就沒人能做到這件事。」不過他在完場後也立刻調整心態，「但我們不會因此自滿，下一場，我們就會以最強的決心再戰。」