世界盃日本挫德國︱南野拓實指堂安律擁《藍色監獄》特質變神預言

日本昨晚（23日）在世界盃分組賽落後下熱血反勝德國，堂安律射入追和一球成為關鍵。 南野拓實早前與足球漫畫《藍色監獄》作者金城宗幸對談，原來對堂安律已有「先見之明」，選出後者是日本隊中最似漫畫中利己主義的角色。

正正因為這特性，造就堂安律成為對德國一仗的贏波英雄。



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南野拓實早前訪問中指堂安律最利己卻是前鋒不可或缺的元素，後者在世界盃取得關鍵入球。（Getty Images）

日本爆冷擊敗德國，在上半場落後一球下，下半場連入兩球反勝勁敵，為球迷帶來了熱血難忘的一夜。

該仗同樣後備上陣的南野拓實，早前接受媒體邀請與漫畫《藍色監獄》（Blue Lock／ブルーロック）作者對談，二人談論漫畫的核心精神「利己主義」（Egoism），南野被問到誰是隊中最「利己」時，選出了堂安律。

日本在分組賽首戰熱血反勝德國。（Getty Images）

漫畫《藍色監獄》大綱：



《藍色監獄》被網民稱為動畫界的《魷魚遊戲》，講述日本隊在2018世界盃16強止步後，日本足球聯盟為在2022年奪得冠軍，決定發起「藍色監獄計劃」。這是出於計劃負責人繪心甚八「日本足球除了組織能力都是二流，唯有劃時代的前鋒能夠讓日本足球成為世界第一」、「在世界上最自我中心的人，才能成為世界第一前鋒」的理念，在全國集合300名高中優秀前鋒，在名為「藍色監獄」的建築內進行殘酷的閉門訓練，並淘汰其中299人，目標是訓練出僅僅一名最自我中心的最強前鋒。



《藍色監獄》的獨特觀點，大受漫畫迷歡迎。（網上圖片）

南野坦言看了漫畫後對「利己」、「自我中心」有重新看法，「『自我』雖然有負面印象，但我認為在對渴求的事物展現強烈的勝利慾，『自我』在這方面是重要的。目前為止一起踢球的世界級選手，像是沙拿也讓我感受到這一點。」

當被問到誰是日本隊中最「利己」的球員，他選擇了前鋒堂安律，「要選我之外的人吧，那我選堂安律。好的方面看是他不像日本人，他總是坦白清晰傳達自己的想法，也感覺到他無論如何都想入球。」南野更指，堂安是個很有活力和行動力的人，其野心讓他得以成功。

南野坦言「自我中心」對鋒將來說是好事。（Getty Images）

二人在對談中，講到漫畫中寫道「日本足球欠缺的便是利己」，南野笑言角色的對白都「很爆」，默認上述講法，「就是這樣才有趣，把大家都不敢說的事平常地說出來，雖然內容有點極端，但我也覺得有說出來的必要。」

日本熱血反勝德國不止讓「日本」的名字登上世界各地twitter搜尋榜，連帶《藍色監獄》也登成為熱門搜尋字之一。

在日本擊敗德國後，為《藍色監獄》繪製漫畫版的野村優介上載賀圖。（Twitter/nomnii）

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