粉嶺行山｜丹竹坑起步上屏風山 下山經七木橋尤德亭衛徑下南涌村
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
上週低壓槽影響下，本港連日下雨，難得周三天色放晴，吹東風天氣還好清爽，可以上高山，走遠點，就上屏風山，丹竹坑起步吧！
（出發日期：2022年5月24日）
早上9時15分在粉嶺站搭56B小巴到丹竹坑新屋仔下車，四人一組村路步至郊遊徑牌坊，經南涌郊遊徑上平頂坳，分岔位跟指示牌左轉上屏風山，過黃嶺大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，經南涌郊遊徑上平頂坳、屏風山👇👇👇
+52
休後下山經七木橋、尤德亭，衛徑下南涌村，經鹿頸路，鹽灶下村出沙頭角公路搭車回粉嶺，隊友組隊往下午茶，是日走約13KM，6小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，下山經七木橋、尤德亭，衛徑下南涌村👇👇👇
+43
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
大棠紅葉路線｜大欖隧道轉車站上井坑山 漫步大棠山道賞楓香打卡賞九擔租紅葉避開人潮 閒遊照鏡潭發現驚喜｜大埔烏蛟騰行山遊記漫步鳳凰徑連登羌山靈會山 賞芒草兼尋慈興寺飛龍打卡｜行山路線避開大東山人潮賞芒草 黃牛山水牛山秋意盎然｜沙田行山路線鹿頸茶座起步走橫七古道 探遊隱世荒村落大美督｜粉嶺大埔行山粉嶺出發經麻雀嶺登紅花嶺 再落隱世蓮麻坑礦洞打卡｜沙頭角行山上水行山路線｜登沙嶺俯瞰羅湖邊境風光 再經桌山配水庫上華山
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】