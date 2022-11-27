粉嶺行山｜丹竹坑起步上屏風山　下山經七木橋尤德亭衛徑下南涌村

上週低壓槽影響下，本港連日下雨，難得周三天色放晴，吹東風天氣還好清爽，可以上高山，走遠點，就上屏風山，丹竹坑起步吧！

（出發日期：2022年5月24日）



早上9時15分在粉嶺站搭56B小巴到丹竹坑新屋仔下車，四人一組村路步至郊遊徑牌坊，經南涌郊遊徑上平頂坳，分岔位跟指示牌左轉上屏風山，過黃嶺大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經南涌郊遊徑上平頂坳、屏風山👇👇👇

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休後下山經七木橋、尤德亭，衛徑下南涌村，經鹿頸路，鹽灶下村出沙頭角公路搭車回粉嶺，隊友組隊往下午茶，是日走約13KM，6小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，下山經七木橋、尤德亭，衛徑下南涌村👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】