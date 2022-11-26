世界盃2022｜利雲度夫斯基入球+助攻　波蘭兩球擊敗沙特阿拉伯

世界盃C組第二輪分組賽，羅拔利雲度夫斯基先交助攻，再攻入個人首個世界盃入球，帶領波蘭以2：0擊敗沙特阿拉伯。波蘭兩場比賽一勝一和，現得4分。



首場分組賽爆冷擊敗阿根廷的沙特阿拉伯，在香港時間今晚9時再出戰對波蘭。沙特一開波就上力，強攻波蘭，初段頻頻右路發難。13分鐘，艾布度哈密特右路策動，回傳予穆罕默德簡奴遠射，施捷斯尼撲出。

波蘭早段已經有多名球員領黃，包括馬迪卡殊。（Getty Images）

面對沙特快上快落的節奏，波蘭有點吃力，經常犯規。踢到19分鐘，波蘭已經有3名球員被罰黃牌，包括基域諾、馬迪卡殊及米利克。

沙特控制戰局，但波蘭的進攻一針見血。39分鐘，波蘭將後場發動攻勢，施斯捷尼斬往右路，簡單配合後，右閘卡殊深入腹地傳中，羅拔利雲度夫斯基快沙特門將艾奧維斯一步接應，但未能射門。利雲度夫斯基帶到近底線，回傳中路，助攻施連斯基射高波入網，波蘭領先1：0。

利雲度夫斯基助攻，施連斯基射入。（Getty Images）

施連斯基為波蘭先開紀錄。（Getty Images）

入球出現後，球賽形勢沒有大變，沙特仍然壓住波蘭攻。44分鐘，球證到場邊看VAR，認為波蘭疑似在禁區內犯規，他發現基斯甸比歷的右腳踢中艾舒歷的左腳小腿，判沙特獲得12碼。46分鐘，艾達沙尼主射，被施捷斯尼撲出，艾貝歷克超近距離補射，再被施捷斯尼神勇地擋高。

施捷斯尼兩連撲技驚四座 波蘭擋得住沙特狂攻全靠他

艾達沙尼主射12碼。（Getty Images）

施捷斯尼撲出沙特的12碼。（Getty Images）

+ 5

雖然波蘭半場領先1：0，但沙特佔約6成控球，而在射門方面，沙特4射3中而波蘭就3射1中。這場比賽在上半場出現了5面黃牌，這是自從2010年決賽西班牙對荷蘭以後，上半場最多黃牌的世界盃比賽。

艾達沙尼混戰中近射。（Getty Images）

施捷斯尼救出艾達沙尼近射。（Getty Images）

換邊後，沙特還未洩氣，氣勢如同上半場，繼續狂攻波蘭。55分鐘，沙特的攻勢引起波蘭禁區大混戰，艾阿比迪及艾舒歷先後趕到，也未能射門，而波蘭亦無法解圍，艾達沙尼來到，近門一射又被施捷斯尼封到。全靠施捷斯尼，波蘭才保住領先優勢。

沙特的攻勢浪接浪，不斷滲入波蘭禁區，找到起腳機會。60分鐘，艾布拉簡接應直線，在禁區擺脫波蘭守將，一射高出。

波蘭在3分鐘內中楣又中柱，先有米利克飛頂中楣。（Getty Images）

不過，沙特的中後場開始出現缺口，支持不住前場的狂攻。63分鐘，波蘭左路傳中，米利克頭槌中楣。3分鐘後，波蘭右路傳中，利雲度夫斯基入楔，趕在沙特守將及門將之前，搶在前柱一射，射得不太清脆，中柱而出。3分鐘內被波蘭攻到中楣中柱，沙特防線響起警號。

波蘭在3分鐘內中楣又中柱，後有利雲度夫斯基一射中柱。（Getty Images）

82分鐘，沙特後防犯錯，艾馬基在後場接應傳球後控甩腳，利雲度夫斯基搶到，單對單面對艾奧維斯射入，波蘭領先到2：0。這是利雲度夫斯基首個世界盃。他入球後非常激動，伏在草地上片刻。

利雲度夫斯基的國際賽入球追平「球王」比利，他已攻入77球。

利雲度夫斯基射入個人首個世界盃入球。（Getty Images）

利雲度夫斯基入球後眼泛淚光。（Getty Images）

+ 3

利雲度夫斯基的入球可說打沉了沙特。沙特進攻強度下降，防守亦「散散地」。90分鐘，利雲度夫斯基獲得單刀機會，但他的挑射被沙特門將艾奧維斯一手擋到，未能梅開二度。最終，波蘭以2：0擊敗沙特，兩戰後有4分。

利雲度夫斯基完場前有個梅開二度的機會，但被艾奧維斯救到。（Getty Images）

總計全場，沙特也佔64%的控球，射門也在波蘭之上，16射5中，而波蘭就9射3中。

利雲度夫斯基當選今場最佳球員。（Getty Images）

國際足協主席恩芬天奴入場觀看。（Getty Images）

**11月26日（六）晚上9時：【C組】波蘭對沙特阿拉伯**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

沙特上場以2：1反勝阿根廷，現以3分排C組榜首，可說是「亞洲之光」！至於波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基上場射失12碼，令球隊對墨西哥只能踢成0：0，今屆未開勝利之門。

波蘭今場的陣式更進取，轉用雙箭頭攻堅，派上米利克正選，夥拍羅拔利雲度夫斯基。

波蘭正選排陣：

門將：1施捷斯尼

後衛：2馬迪卡殊、15基歷克、14基域諾、18比列薩尼斯基

中場：6基斯甸比歷、20施連斯基、10基祖華克、24比森法蘭高斯基

前鋒：9羅拔利雲度夫斯基、7米利克



賽前拍攝隊照時，艾奧維斯高舉艾沙拉尼的球衣。（Getty Images）

沙特今場的左閘位置換了人，艾沙拉尼上仗與門將艾奧維斯相撞後受傷，需要接受臉部手術，今仗由艾貝歷克頂上打正選。沙特中前場與上場反勝阿根廷大致一樣，但艾拿積取代艾法拉積打正選，繼續靠艾舒歷、艾達沙尼等進攻。

沙特阿拉伯正選排陣：

門將：21艾奧維斯

後衛：12艾布度哈密特、4艾阿米利、5艾布拉希、6艾貝歷克

中場：9艾布拉簡、16艾拿積、8艾馬基、23穆罕默德簡奴、10艾達沙尼

前鋒：11艾舒歷



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