世界盃2022｜施捷斯尼兩連撲技驚四座　波蘭擋得住沙特狂攻全靠他

施捷斯尼神勇！

波蘭在世界盃C組第二輪分組賽，以2：0擊敗沙特阿拉伯。功臣除了入波兼助攻的羅拔利雲度夫斯基外，肯定要提門將施捷斯尼。他今仗高接低擋，幫波蘭頂住沙特最猛烈的狂攻，尤其在上半場尾段撲出沙特的12碼，再擋出沙特球員的補中，技驚四座！



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施捷斯尼今場最精彩的一刻在上半場補時出現。

44分鐘，球證到場邊看VAR，認為波蘭疑似在禁區內犯規，發現基斯甸比歷的右腳踢中艾舒歷的左腳小腿，判沙特獲得12碼。46分鐘，艾達沙尼主射，被施捷斯尼撲出，艾貝歷克補中，再被施捷斯尼擋高。

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這次兩連撲極之神勇，反應很快，施捷斯尼技驚四座！那時波蘭只是領先1：0，若果被沙特12碼追平，這場比賽的形勢或者會走往另一方向。

【施捷斯尼兩連撲，救完12碼再救超近補中】

+ 5

施捷斯尼全場5次撲救，其中4次是撲出禁區內射門。除了連救12碼及補中外，他還有兩個精彩的撲救。

13分鐘，沙特阿拉伯右路進攻，艾布度哈密特邊路發難，回傳予穆罕默德簡奴遠射，施捷斯尼撲出。

55分鐘，沙特的攻勢引起波蘭禁區大混戰，艾阿比迪及艾舒歷先後趕到，也未能射門，而波蘭亦無法解圍，艾達沙尼來到，近門一射又被施捷斯尼封到。

施捷斯尼撲出沙特的12碼。（Getty Images）

波蘭今場以2：0擊敗沙特阿拉伯，看比數好像贏得輕鬆，但其實沙特今場攻力非常強，一而再威脅波蘭大門。若非施捷斯尼「上晒身」，恐怕波蘭未必可以全取3分。大家今場除了記住利雲度夫斯基攻入世界盃首球外，還要記得施斯捷尼的功勞！

利雲度夫斯基入球+助攻 波蘭兩球擊敗沙特阿拉伯

施捷斯尼兩場分組賽共作出9次撲救，也是今屆首位兩場保住清白之身的門將。

32歲的施捷斯尼效力意甲的祖雲達斯，以後踢過阿仙奴。他在英甲、英超、歐聯、意甲、意超盃及世界盃都試過撲出12碼。

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