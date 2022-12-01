世界盃｜日本尚未登場的「完美」後衛　31歲谷口彰悟為日職聯爭氣

日本外流球員眾多，今屆世界盃26人名單中，僅得6人來自日職聯（J-League），其餘全數夜力歐洲頂級聯賽球隊。其中一名日職代表，就是31歲才首次獲選入世界盃大軍的後衛谷口彰悟。

「我是憑着自信和覺悟，才能站在這裏的。」他說。



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日本隊的防線球員中，有4人來自日職聯，不過當中長友佑都曾長時間外流德甲、酒井宏樹也先後在德甲和法甲落班10年之久，兩人都在首戰擊敗德國時正選上陣。另一名日職兵山根視來亦在上仗對哥斯達黎加亮相，與山根同樣來自川崎前鋒的谷口彰悟，則仍未獲派上陣。

谷口彰悟是今屆日本隊中6名日職聯球員之一。（Getty Images）

日本在E組對西班牙是出線生死戰，對於前兩仗未有上陣，首獲「藍武士」徵召的谷口坦言：「當然也會不甘心，獲得機會的話，有信心可以做到。我是憑着自信和覺悟，才能站在這裏的，無論什麼時候上陣，我都已準備好。」

雖然有機會無法在今屆世界盃「地標」，谷口說：「上陣的話會竭盡全力，但即使在後備席，也會與場上的11人一起戰鬥。」

31歲的谷口彰悟首次獲選入世界盃大軍。（Getty Images）

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高中拒職業約 球探大讚完美

谷口彰悟對非日職聯球迷來說也許較陌生，他在2014年於筑波大學畢業後加入川崎前鋒，一直為川崎效力，並接任中村憲剛成為隊長。

日本新力軍三笘薰曾拒絕川崎的職業合約，以在大學磨練自己為由升讀筑波大學，成為球迷一時佳話。其實谷口彰悟高中時亦曾拒絕川崎，他認為當時的自己未夠經驗和自立，選擇在大學隊繼續打拚，才再投身職業足球。

谷口彰悟獲譽性格完美。（Getty Images）

川崎的球探向島建對谷口讚口不絕，指他內外兼備：「他踢法不華麗，卻是聰明的球員。而且他能好好讓球隊團結起來，是大家都自嘆不如的類型。就如大家所看到的男子氣概，在他身上找不到缺點。怎樣才可以成為他這樣，我也很羨慕。」

谷口彰悟多年來是川崎的主力，兩年前更獲任為隊長，帶領球隊在日職聯取得兩連霸。（Getty Images）

即使想放棄也放棄不了，世界盃對我來說是這樣的存在。 谷口彰悟

谷口彰悟曾在2015和2017年兩度與日本隊決選擦身而過，當時他曾為未能展現出決心而感到懊悔，不過這種悔恨的感覺同時也是成長的催化劑，使他成為川崎不可或缺的守將，助球隊在日職聯兩連霸（2020、2021年）。直到去年6月，他終在相隔4年後再獲徵召，躋身世界盃亞洲區外圍賽大軍名單。

谷口憑表現獲主帥森保一信任，以31歲之齡首度征戰世界盃，他在入選後滿懷感慨：「很想踏上憧憬的世界盃舞台，就只得這個想法。即使想放棄也放棄不了，世界盃對我來說是這樣的存在。」

谷口彰悟坦言要為日職聯球手而戰。（Getty Images）

日職聯不輸海外組

今屆日本隊26人大軍中，僅得6名日職聯球員，谷口不諱言也要為日職聯爭一口氣：「想證明在日職聯中一直努力踢球的話，日本代表、世界盃等不是遙遠的存在。日職也有日職的優秀，我為此自豪，我們（日職）也都不會輸的。」

抱着這個覺悟，谷口遠征卡塔爾，在日本擊敗德國取得首勝後，他冷靜地說：「仍未達成任務，要累積3戰勝利。」雖然隨着上仗不敵哥斯達黎加，無法累積3戰勝利，但今晚面對西班牙力爭一席16強，肯定是日本全隊、以致全國上下的目標。