世界盃2022｜麥巴比兩球展功架　法國末段挫丹麥首隊出線淘汰賽

衛冕的法國在香港時間今晚深夜12時，出戰世界盃D組第二輪分組賽，面對另一支歐洲球隊丹麥。憑麥巴比兩度建功，險勝丹麥2：1，率先出線16強。



法國前線仍然基奧特擔任正中鋒，麥巴比、基沙文及奧士文尼迪比利從後策應。除了華拉尼（Raphael Varane）取代干拿迪，祖利斯古迪（Jules Kounde）代替班捷文柏華特踢右閘。

華拉尼回歸正選。（Getty Images）

丹麥除了卡積亞（Simon Kjaer），中場中的湯馬士迪蘭尼（Thomas Delaney）上仗後重傷，提早完結賽事。丹麥順勢變陣，進攻中場今戰由丹斯加特（Mikkel Damsgaard）夥拍連士唐（Jesper Lindstrøm）。

法國前線不變，麥巴比領銜。（Getty Images）

法國在13分鐘的角球，華拉尼前柱橫傳頂入遠柱，被域陀尼路臣及時解圍。法國在中段開始利用拿手的長傳突擊，20分鐘麥巴比切入中央，接應後場長傳，逼得安達斯基斯坦臣犯規領黃。麥巴比倒下位置，幾乎形成單刀，可幸丹麥其他球員在前幾步的位置，否則基斯坦臣有可能領紅，直接被逐。接下來一次罰球，卡斯柏舒米高撲出拉比奧特的頭槌攻門。

基斯坦臣攬跌麥巴比，僅因附近尚有其他後衛，未構成單刀，避過紅牌。（Getty Images）

當麥巴比發揮爆炸力，丹麥後防疲於奔命，禁區風聲鶴唳。麥巴比在30分鐘左路落底傳中，古迪遠柱接應，控定抽射，再次被丹麥後防解圍。

丹麥後防極危險，卡斯柏舒米高相當繁忙。（Getty Images）

丹麥上半場受盡壓力，36分鐘爭取得來不易的突擊機會，賀積查治右路放直線，哥尼利斯殺入禁區後窄位起腳，僅在柱邊出界。法國轉頭又進襲，可惜麥巴比12碼點接應迪比利傳中撞射，一飛衝天。丹麥在壓力中捱過半場，與法國兩無記錄，返回更衣室。

法國在上半場錄得13次射門，8個球員曾起腳，惟未能打破僵局。

基奧特泰山壓頂，未能考驗丹麥大門。（Getty Images）

丹麥下半場前線換人，由巴夫韋迪代替哥尼利斯，能夠在前場奪得控球。法國則進一步靠麥巴比發揮速度，多加利用後場發動的長傳，嘗試劏穿丹麥防線。

60分鐘，基沙文右路切入中央接應長傳，形成半單刀，可惜射高。但法國1分鐘後打開記錄，麥巴比在禁區邊，待迪奧靴南迪斯飛奔半場落底，再接應回傳撞射，射入代表法國的第30球。

麥巴比在丹麥後防找到入球路線。（Getty Images）

丹麥落後下立即施壓，小組陷劣勢，68分鐘靠角球扳平。基斯甸艾歷臣開出角球，域陀尼路臣近柱接應角球橫頂，基斯坦臣，快拉比奧特一步頂入。丹麥接着借勢反撲，連士唐在小禁區角一記近射，被洛里斯眼明手快救出。

基斯坦臣快一步，奮不顧身迎頂，為丹麥扳平。（Getty Images）

基斯坦臣奮不顧身，頂破洛里斯大門。（Getty Images）

法國在最後階段狂攻，曹亞文尼飛頂省中米希利出界之後，下一個角球到拉比奧特凌空車身射高。丹麥亦有巴夫韋迪接應傳中快射，僅於柱邊出界。

法國於86分鐘再靠麥巴比入球領先。基沙文右路交出獨到傳中，直入小禁區，麥巴比後發先至，快尼遜基斯甸臣一步射入，再次領先，並終以2：1勝出。

麥巴比以高速制勝，為法國再次領先。（Getty Images）

法國D組兩戰全勝，率先出線16強，下仗將對積1分的突尼西亞。丹麥只得1分，下仗對澳洲必須贏波才有機會出線。

（01體育）

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