世界盃2022｜賓施馬訓練受傷退隊　法國隊痛失三大主力衛冕路難行

撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃2022今晚（20日）揭幕，衛冕冠軍法國陣前卻再度傳來壞消息，應屆金球獎得主、主力前鋒賓施馬（Karim Benzema）因傷退隊，再次與這項足球最受注目賽事無緣。

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法國主力前鋒賓施馬（Karim Benzema）因傷退隊，緣盡世界盃。（Getty Images）

賓施馬在周六（19日）隨隊訓練時，因傷提早離場，在當地醫院接受磁力共振掃描後證實，需缺陣三個星期。法國足協及後發出聲明，確認賓施馬不會出戰今屆世界盃。

「我為賓施馬感到極度難過，他一直視今次世界盃為主要目標。」法國隊主帥迪甘斯在足協聲明中表示，「雖然球隊再次收到不幸消息，我對仍在陣中的球員充滿信心，球隊會全力迎戰接下來的挑戰。」

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普巴（中）、簡迪和2018沒有入選的賓施馬先後因傷緣盡世界盃，法國勢必更加依賴麥巴比（右）。（Getty Images）

法國身為2018世界盃冠軍得主，陣容星光熠熠，再次被視為奪冠熱門。然而今屆賽事未開鑼已接連遇上壞消息，上屆賽事一對中場主將簡迪（又譯：干堤／N'Golo Kanté）和保羅普巴早前已分別因傷患未能趕及復出參賽，痛失兩大主力，如今連前鋒賓施馬也不能出戰，實在打擊不輕。

每屆世界盃都是足球個人最高榮譽金球獎得主的最大表演舞台，可惜應屆得獎者賓施馬無法出席，由於他已年屆34歲，下屆賽事相信難望再次見到他的身影。賓施馬是自1978年以來，首位未能出戰當屆世界盃的金球獎得主。

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值得留意的是，賓施馬在2018年並未入選法國隊，錯失一舉金盃並成為世界冠軍的滋味，今次再次與世界盃無緣，可說是天意弄人。

法國隊身處哪一組？同組對手有哪幾隊？

法國隊身處D組，同組對手有丹麥、澳洲和突尼西亞。

法國隊首場比賽何時上演？

法國隊首場比賽在香港時間11月22日（星期二）深夜3時上演，屆時對手將是澳洲。

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