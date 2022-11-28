世界盃2022｜喀麥隆非國盃神射手建奇功 3：3塞爾維亞創廿年歷史
世界盃G組第二輪賽事，塞爾維亞對喀麥隆。
喀麥隆在先入波下被塞爾維亞完半場前連入兩球反先，換邊後更遭對手拋開比分。不過喀麥隆其後換入奇兵阿布巴卡，這位應屆非洲國家盃神射手在3分鐘內貢獻入球跟助攻，助球隊追成3：3，取得自2002年後於世界盃的第一分。
首場分組賽為喀麥隆踢足90分鐘的國際米蘭守門員奧拿拿，在今仗賽前數小時突然被剔出大軍名單，改由伊柏斯把關。
據法新社引述消息報道，奧拿拿是因為紀律問題被踢走。這位26歲門將曾效力阿積士，2021年2月曾因對禁藥呈陽性反應，而被國際足協禁賽12個月。
開賽11分鐘，塞爾維亞中鋒阿歷山大米祖域跟隊友撞牆後，近右路底線冷靜扣過後衛，左腳燙射遠柱卻彈門框而出。6分鐘後，喀麥隆解圍犯錯省中自己人，皮球彈落米祖域面前，這位前鋒離門10碼大力抽射出界，兩度錯失機會。
結果喀麥隆先開紀錄，29分鐘一次角球機會，前柱球員二傳頂後，卡斯迪列圖白界線前輕鬆撞入。喀麥隆後備球員橫跨球場，到後備席另一邊角球旗慶祝。
不過進入上半場補時階段戰況逆轉，46分鐘，塞爾維亞罰球機會，泰迪輕力斬入禁區，1.94米的後衛柏夫洛域頭槌頂反方向入網，追平1：1。
僅兩分鐘後，米連高域沙域禁區頂無人看管下掃把腳燙射，雖然角度欠奉，但臨危受命、過去一年（2021年10月11日至今）不曾於國際賽上陣的伊柏斯仍失守。塞爾維亞反超前2：1。
換邊後8分鐘，塞爾維亞利用小組配合，施夫高域冷靜扣過守衛，再橫傳門前米祖域射入空門，贏到3：1。
喀麥隆教練桑治決定換入前鋒阿布巴卡，此子在今年初舉行的非洲國家盃攻入8球，為應屆神射手。
結果戰至64分鐘，阿布巴卡接應長傳，扣過後衛再挑射笠死守門員，旁證原本示意越位，但經VAR確認後判入球有效，比分改寫成2：3。
兩分鐘後阿布巴卡再突破越位，橫傳後上的祖普莫亭射入空門，短時間內追至3：3。
最後兩隊踢成3：3，各得1分，賽後喀麥隆排小組第三，塞爾維亞包尾，但雙方出線尚存希望。
而喀麥隆成功終止世界盃連續8場落敗的走勢，他們對上一次在世界盃取分，已數到2002年日韓世界盃1：0擊敗沙特阿拉伯。
**11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞**
**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**
以下是賽前消息：
以下是塞爾維亞正選陣容：
門將：23雲查米連高域沙域
後衛：4尼高拉米連高域、5維爾高域、2柏夫洛域
中場：14施夫高域、16沙沙盧傑、6馬斯莫域、17菲臘高斯迪
攻中：10杜辛泰迪治、20米連高域沙域
前鋒：9阿歷山大米祖域
以下是喀麥隆正選陣容：
門將：16伊柏斯
後衛：19哥連斯菲、21卡斯迪列圖、3尼古拉斯尼高路、25洛侯杜奴
中場：8森保安古沙、15皮亞根迪、18馬田康格拿
前鋒：20麥比奧莫、13祖普莫亭、12托高伊甘比
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塞爾維亞今屆第二場分組賽何時舉行？
11月28日（一）晚上6時：【G組】喀麥隆對塞爾維亞
塞爾維亞有什麼焦點球星？
阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域