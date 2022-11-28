世界盃｜喀麥隆對塞爾維亞陣前內訌 國米門將被即時逐出國家隊
撰文：隊長
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世界盃G組今晚進行第二輪分組賽喀麥隆對塞爾維亞，賽前喀麥隆被爆出內訌，有傳正選門將奧拿拿（Andre Onana）與教練尼高拔桑治（Rigobert Song）就踢法問題激烈紛爭，最終尼高拔桑治決定將奧拿拿逐出國家隊。
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喀麥隆與塞爾維亞首輪分組賽均落敗，所以今場戰果對他們來說都格外重要。然而有傳賽前喀麥隆隊內內訌，教練尼高拔桑治希望門將奧拿拿踢法能夠傳統一些，但奧拿拿不認同教練所言，不願意改變自己踢法。
由阿積士開始，及至現時效力國際米蘭，奧拿拿的踢法都以協助球隊傳控為主。首場對瑞士他的站位都比傳統門將前，而且經常幫助後場組織。有傳教練尼高拔桑治希望他改變踢法，雙方劇烈爭論不果，最終尼高拔桑治決定將奧拿拿逐出國家隊。
61 - André Onana had 61 touches against Switzerland, the most for a goalkeeper in a #FIFAWorldCup match this year. Sweeper. pic.twitter.com/YSJpJfXDMX— OptaJohan (@OptaJohan) November 24, 2022
今場尼高拔桑治決定派出二號門將伊柏斯（Devis Epassy）擔任正選，未見奧拿拿出現在後備席位。
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