世界盃2022｜韓國型男曹圭成變亞洲空霸　韓職金靴原來防中出身

今屆世界盃最搶鏡的韓國球員，並非戴面罩上陣的英超神射手孫興慜，而是韓職神射手曹圭成。

首場對烏拉圭，曹圭成後備上陣，因為俊俏外表而廣為網民關注。今場對加納，型男中鋒變身亞洲空中霸王，身高1.88米的曹圭成在3分鐘攻入兩記頭槌，寫下亞洲球員的紀錄。如果說他上場是靠樣爆紅，那麼今仗他就用實力在每個球迷心目中留下帥氣印記。



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雖然曹圭成梅開二度，但韓國最終以2：3不敵加納。他賽後說：「太早失波了， 令我們要追。這樣絕不容易，但我地努力到最後一刻，沒有放棄。」 韓國今場在24及34分鐘失球，半場落後0：2。

「不只是球員，領隊及教練團都當作是最後一場去全力以赴，對於很夜時間仍在韓國打氣的球迷感到抱歉，真是很可惜的一場比賽。」

曹圭成為韓國追近至1：2。（Getty Images）

曹圭成為韓國頂成2：2。（Getty Images）

縱然落後，但韓國在下半場回勇，曹圭成於58及61分鐘接應傳中頂入，168秒內頂入兩記頭槌，一度為韓國追平。他成為世界盃史上首個以頭槌梅開二度的亞洲球員，上仗沒有太多建樹的型男中鋒，今場頓變世界盃亞洲空中霸王！

曹圭成連轟兩球燃起韓國希望 古度斯為加納奠定勝局

2 - Cho Gue-Sung is the first Korea Republic player to score more than once in a World Cup game, while he is the first Asian player to score two headers in a World Cup game. Brace. pic.twitter.com/BRMakzLq4f — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2022

他說：「我一直相信自己，努力追逐夢想，終於證明到自己真的可以在世界舞台立足。」他表示難以相信今場發生的一切，多謝球迷的支持及信任，「我會努力跑動，永不放棄」。

曹圭成今仗12次爭頂，6次成功；6次攻門，4次中目標，梅開二度。

曹圭成一戰成名。（Getty Images）

曹圭成在世界盃爆紅，其IG粉絲數量由首場賽前約4萬，幾日間螷升到過百萬。他賽後說：「粉絲數量根本不重要，要在球場上展現我的能力才最重要。」

韓國新男神曹圭成如空中霸王 168秒入兩球IG粉絲過百萬

24歲的曹圭成現效力全北汽車，他是應屆韓職神射手，被韓國傳媒稱為「李同國接班人」。他上季為全北汽車及金泉尚武合共攻入17球。曹圭成原來唸光州大學時踢防中，但大學隊教練認為他不適合踢中場，改造他成為前鋒。他在2019年由韓乙的FC安養踢起，首季攻入14個聯賽入球，榮登韓乙射手榜第3位，並入選聯賽最佳陣容。

他在2020年轉投韓職勁旅全北汽車，表現平平，去年服兵役加盟金泉尚武；完成兵役後，他回歸全北汽車，幫球隊贏得今年的韓國足總盃。他亦靠韓職神射手的表現，入選今屆世界盃大軍，終在對加納一仗，在全球球迷面前大放異彩。

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