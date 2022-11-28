世界盃︱韓國新男神曹圭成如空中霸王　168秒入兩球IG粉絲過百萬

韓國中鋒曹圭成（Cho Gue Sung）在世界盃極速上位，成為網民及球迷的寵兒！

在今晚韓國對加納的比賽中，曹圭成（Cho Gue Sung）在下半場頭槌梅開二度，第二個入球如泰山壓頂，充滿霸氣，為韓國一度追成2：2平手。他的IG粉絲亦在比賽中急升，一舉超過一百萬。

24歲的曹圭成外表英俊，首戰對烏拉圭後備上陣，已經引起網絡哄動，由賽前約4萬粉絲增加至賽後一日近40萬。



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在世界盃H組第二輪分組賽，韓國對加納的比賽中，韓國「型男」中鋒曹圭成正選登場，一度為落後0：2的韓國追成平手。

曹圭成（Cho Gue Sung）為韓國頂成2：2。（Getty Images）

58分鐘，韓國在左路前場逼搶成功，在57分鐘才被換入替的李康仁傳中，曹圭成擺脫加納守衛，頭槌頂入，為韓國追成1：2。

61分鐘，韓國再利用左路傳中製造入球。孫興慜傳球，左閘金珍洙在底線前斬入禁區，1.88米高的曹圭成如「飛將軍」趕到後柱，泰山壓頂式壓過基迪安文沙頂入，為韓國追成2：2。

這兩個入球只是相隔168秒。這位球員的IG粉絲數量急升，已經有超過84萬名粉絲。

按圖睇曹圭成表情包：

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至於在前一場分組賽，韓國對烏拉圭一戰雙方踢得非常均勢，也分別錯失黃金機會，一直無法打開紀錄，「太極虎」主帥保羅賓圖到74分鐘，一口氣換入孫准浩及曹圭成，希望能帶來突破。

曹圭成只踢了短短16分鐘，期間貢獻過一記不中目標射門及被罰一面黃牌，看似沒什麼特別，未料這16分鐘，卻在網絡世界惹來哄動。

韓國前鋒曹圭成（右）突然大受歡迎。（KFA）

原來曹圭成後備入替一刻的畫面吸引了許多球迷注意，這名現年24歲、身高1.89米的前鋒不僅高大，許多網民都指他相當帥氣，紛紛在Twitter問道：「韓國那個9號是誰？」、「有韓國9號的Instagram嗎？」

有好心的韓國球迷分享了其IG，結果他的粉絲數由本來只得4萬左右急增至近40萬。雖然他的IG只得5個帖文，但粉絲們也一於少理，紛紛湧入留言，留下大量心心表情符號和各種語言的祝福字句等。

有韓國球迷感嘆，自家球員突然被全世界發現了，「本來只得韓職球迷認識他，但現在人人都認得他了」，也有人送上祝福：「希望你踢得好，然後向英超進發」。

曹圭成落場短短16分鐘表現拼搏，但他不滿意自己的表現。（Getty Images）

本人漠不關心 「遺憾沒有踢得更好」

這宗趣聞獲韓國媒體廣泛報道，但他本人不以為然，受訪時坦言：「隊友都一直在談論我的社交媒體粉絲數……但那毫不重要。」原來他對自己的表現耿耿於懷，「我可以做得更好的，對於自己沒有踢得更好，我感到十分遺憾。」

曹圭成由2020年開始效力韓職勁旅全北現代汽車，初時表現起伏較多，當年在各項賽事上陣34場攻入8球。轉捩點來自2021年，他因服兵役，轉而效力在K2（次級聯賽）的軍隊球隊金泉尚武，他在軍中體格、速度等大有改善，並以25場聯賽入8球的表現，助球隊以冠軍身份升班，並在同年9月獲選入國家隊並交出處子戰。

身型高大曹圭成吸引了球迷目光。（Getty Images）

2022年，曹圭成為金泉上陣23場聯賽狂入13球，在6月退伍後回到全北，踢8場聯賽已入4球，表現大躍進，更以17個賽季總入球奪得應屆韓職神射手、並入選最佳11人，他在韓國足總盃也以3戰4球的表現領全北封王，並獲選最有價值球員。

他在今年6月的友賽、7月的東亞錦標賽和11月的友賽都曾入波，終獲保羅賓圖信任，選他出戰世界盃，且看他又有無能力更進一步，在世界盃決賽周入波。

韓職賽會立刻分享大量曹圭成的照片：

曹圭成（Cho Gue Sung，前排左）此前在友賽一直有好表現，最終獲選入韓國世盃大軍。（Getty Images）

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