新界行山｜烏蛟騰經梅子林蛤塘登吊燈籠 選芬箕托下山避開落陡坡
撰文：山水小組
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今日天氣預測是「部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨，局部地區有煙霞。」剛過中秋，就算酷熱，應該捱得住吧？
（出發日期：2022年9月11日 ）
今日想去稍遠的地方，天氣仍熱，山不宜太高。吊燈籠便最適合。以前都是從南脊或芬箕托上吊燈籠，然後落蛤塘。今日行反方向，先去分水坳，過梅子林、蛤塘，然後上山。之後從芬箕托回烏蛟騰。時間氣力許可，也可以行東脊落犁頭石。到時再算。
▼按圖看清路線及沿途風景，分水坳起步過梅子林、蛤塘上吊燈籠👇👇👇
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吊燈籠南脊落山最快，但要在烈日下落陡坡。芬箕托較舒服，不過有兩三個「菠蘿包」，走上走落。
▼按圖看清路線及沿途風景，芬箕托回烏蛟騰👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】