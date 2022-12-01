世界盃2022｜半數16強對陣出爐！阿根廷8強或撼荷蘭　英法勢相遇

世界盃A至D組的比賽已經完成，晉級球隊及名次已經肯定，多兩場16強對賽出爐，分別是法國對波蘭，以及阿根廷對澳洲。



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阿根廷最後一輪擊敗波蘭2：0，獲得C組首名，躋身上半區，在16強會遇上D組次名澳洲。若果阿根廷在16強淘汰到澳洲的話，在8強就會遇上荷蘭及美國的勝方，如果按牌面計，這場8強較大機會是阿根廷對荷蘭。

阿根廷首名晉級，16強會對澳洲。（Getty Images）

至於法國在D組派副選對突尼西亞，雖然以0：1落敗，但仍憑較佳得失球力壓同樣得6分的澳洲，以首名晉級。法國會進入下半區，同區有英格蘭。法國的16強對手是C組次名波蘭。若果法國淘汰到波蘭的話，在8強就會遇上英格蘭及塞內加爾的勝方。按牌面計，8強很可能爆發英法大戰！

波蘭晉級後會對法國。（Getty Images）

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16強已經有10席誕生，除了上述荷蘭對美國、阿根廷對澳洲、英格蘭對塞內加爾及法國對波蘭外，G組的巴西及H組的葡萄牙肯定出線，但尚未知是首名或是次名。若果巴西及葡萄牙正常發揮，各自成為小組首名，巴西就會落入法國、荷蘭那邊的上半區，至於葡萄牙就會進入法國、英格蘭那邊的下半區。

【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】阿根廷 對 澳洲

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】法國 對 波蘭

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】E組首名 對 F組次名

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】F組首名 對 E組次名

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名